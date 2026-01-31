https://1prime.ru/20260131/dolina-867084646.html

Вопрос с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках закрыт, заявил представитель

недвижимость

бизнес

общество

рф

мосгорсуд

верховный суд

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Вопрос с квартирой в Хамовниках, принадлежавшей ранее народной артистке РФ Ларисе Долиной, закрыт, заявил РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин. "Наверное, каждый житель нашей страны уже достаточно в эту тему погрузился. Хайп в интернете, издевательства, разборки, переезды, ключи, канализация, холодная и горячая вода - да, это очень важные элементы, многие люди чрезвычайно заинтересованы туда погрузиться. Эта ситуация закрыта. Лариса Александровна, выполнив, естественно, решение суда, находится в другом месте. Эта тема закрыта", - сказал он. Пудовкин напомнил, что ситуация, в которой оказалась Долина, была невероятно сложной и болезненной, в ней пострадали обе стороны, но, к счастью, она завершилась. По его словам, реакции и комментарии певицы не всегда могли нравиться, однако следует помнить, сколько негатива обрушилось на нее. "Лариса Долина очень многое сделала в своей жизни и в нашей стране, и в горячих точках. Она всю свою жизнь честно, искренне и с полной отдачей выполняет свою работу, свой творческий долг. Может быть, не всегда форма, с которой она общалась или что-то комментировала, или как-то реагировала, нравится людям - не солнечный зайчик. Но это не мешает и не может помешать зрителям приходить на ее концерты", - подчеркнул он. Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.

