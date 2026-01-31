https://1prime.ru/20260131/ekspert-867070572.html

Эксперт назвал пять способов инвестирования в золото

Эксперт назвал пять способов инвестирования в золото - 31.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал пять способов инвестирования в золото

Золото традиционно является защитным активом от множества рисков: сохранить и умеренно увеличивать с его помощью активы можно, как минимум, пятью различными... | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T03:16+0300

2026-01-31T03:16+0300

2026-01-31T03:16+0300

финансы

банки

рэу им. г.в.плеханова

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867070572.jpg?1769818616

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Золото традиционно является защитным активом от множества рисков: сохранить и умеренно увеличивать с его помощью активы можно, как минимум, пятью различными способами, включая покупку монет и слитков или открытие металлического счета в банке, рассказал РИА Новости профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко. "Золото сегодня является защитным активом от обширного перечня рисков: инфляции, геополитических процессов, изменений на финансовых рынках. Поэтому и рост цен на золото, который наблюдается в последнее время, не случаен", - отмечает эксперт. "Важно отметить, что заработать в золоте сложно, скорее, стоит вести речь о сохранении и умеренном росте накопленных активов. И реализовать это можно при помощи нескольких наиболее доступных способов", - добавляет Гордиенко. В беседе с агентством он перечислил пять способов инвестирования в золото, доступных населению. "Слитки являются классикой инвестирования. Покупаете физическое золото в банке, держите его там же или где-то у себя (на безопасность придется потратиться в любом случае), после чего продаете", - перечисляет он. Положительные стороны: нет посредников при проведении операции, актив находится вне действующей финансовой системы, подходит для долгосрочного хранения. Отрицательные стороны: большая разница между покупкой и продажей, расходы на безопасное хранение, низкая ликвидность – не слишком быстрая трансформация в деньги. Инвестиционные золотые монеты, по словам эксперта, очень похожи на слитковое золото, но характеризуются более высокой ценой из-за чеканки и ценности самой формы. В их плюсы можно записать, что они имеют коллекционную ценность, более ликвидны по отношению к слиткам. При этом для них характера нестабильная цена, часто отстающая от золота. "Обезличенные металлические счета: вложение проводится не в физический металл, а в денежный эквивалент веса драгоценного металла на счете. Плюсы: не нужно хранить, легко приобрести и продать. Минусы: зависимость от банка, не застрахованы, как вклады", - отмечает он. Еще один способ инвестировать в золото - через биржевые фонды и ПИФы на золото, продолжает аналитик. Фонды отслеживают цену золота, а инвестор покупает долю через брокера. К положительным сторонам такого способа относятся высокая ликвидность, минимальные издержки, удобное взаимодействие с брокером, а к отрицательным - зависимость от инфраструктуры рынка (ее стабильности), наличие комиссий. Наконец, средства можно вкладывать в акции золотодобывающих компаний. По существу, это инвестиции в компании, добывающие само золото. Акции таких компаний могут расти сильнее, чем сам металл, но и падать сильнее. "Положительные стороны: доходность может быть выше, чем у металла, есть вероятность выплаты дивидендов. Отрицательные стороны: множество рисков корпоративного управления – финансовые, операционные, инвестиционные", - перечисляет эксперт. При этом он обращает внимание, что перечисленные способы инвестирования обладают различной степенью рискованности. Так, например, акции подходят только опытным инвесторам, которые давно работают и понимают фондовый рынок. Здесь степень риска максимальная. Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут. Только за прошлый год драгметалл подорожал на бирже примерно в 1,6 раза.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рэу им. г.в.плеханова