Эксперт назвала две мощные эмоции, на которых играют мошенники
Эксперт назвала две мощные эмоции, на которых играют мошенники - 31.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвала две мощные эмоции, на которых играют мошенники
Жадность и страх – две мощные человеческие эмоции, на которых и играют мошенники, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса... | 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Жадность и страх – две мощные человеческие эмоции, на которых и играют мошенники, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.
"Да, жадность и страх – вот две мощные человеческие эмоции, на которых и играют мошенники. Кстати, по статистике в девяти из десяти случаев мошенники опустошали счета по одной причине - потому что человек сам дал им такую возможность: сам назвал код, сам перевел, сам подтвердил операцию", - сказала она.
"Мы живые люди, а не роботы. И пока у нас есть эмоции, мы будем уязвимы", - заметила собеседница агентства.
По ее словам, "когда мошенники нас пугают и торопят, происходит резкий выброс кортизола - гормона стресса". "Высокий уровень кортизола блокирует работу префронтальной коры мозга - той самой зоны, которая отвечает за логику, критическое мышление и здравый смысл. Рацио отключается, и управление перехватывают древние инстинкты: "бей или беги", - уточнила эксперт.
"В этом состоянии наш мозг не видит ловушек. Он видит только угрозу (или внезапный шанс) и требует действовать немедленно. Этим и пользуются преступники. Их задача - загнать вас в коридор стресса, где вы сами, своими руками, отдадите им деньги. И у мошенников всегда будет соблазн использовать эту "уязвимость" против нас", - добавила Колбасина.
Жертвой их, подчеркнула она, "может стать абсолютно любой человек, вне зависимости от пола, возраста, образования или дохода".
"То есть нам надо четко понимать, что образование не дает иммунитета к психологическому давлению. Потому что мошенники, опять же, бьют по эмоциям, а не по знаниям. Словом, даже образованные люди в состоянии стресса могут действовать иррационально, потому что это вопрос психологической уязвимости в данный конкретный момент", - заключила она.
Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru (медиагруппа "Россия сегодня") 31 января в 10.00 мск.
Эксперт назвала две мощные эмоции, на которых играют мошенники
Эксперт Колбасина назвала жадность и страх мощными эмоциями, на которых и играют мошенники
