В Запорожской области восстановили электроснабжение
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение значительной части ранее отключенных абонентов Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Ремонтно-восстановительные работы на сетях электроснабжения Запорожской области продолжаются. Энергетикам удалось восстановить значительную часть отключенных абонентов", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что остается часть отключенных абонентов в Днепрорудном и Васильевке, восстановительные работы осложняются высокой дроновой активностью.
