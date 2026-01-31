https://1prime.ru/20260131/elektrosnabzhenie-867069716.html

В Запорожской области восстановили электроснабжение

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение значительной части ранее отключенных абонентов Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Ремонтно-восстановительные работы на сетях электроснабжения Запорожской области продолжаются. Энергетикам удалось восстановить значительную часть отключенных абонентов", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что остается часть отключенных абонентов в Днепрорудном и Васильевке, восстановительные работы осложняются высокой дроновой активностью.

