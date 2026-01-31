Правительство утвердило перечень электростанций для модернизации

https://1prime.ru/20260131/elektrostantsii-867085952.html

энергетика

рф

иркутская область

татарстан

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил перечень электростанций, подлежащих модернизации и вводу в эксплуатацию в 2029-2031 годах, говорится в распоряжении правительства. "На основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом поставки мощности в период с 1 января 2029 года по 31 декабря 2031 года утвердить прилагаемый перечень генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов", - сказано в документе. В список вошли объекты генерации, находящиеся в Свердловской, Томской, Белгородской, Новосибирской, Омской, Нижегородской, Иркутской областях, Башкортостане, Татарстане и в Москве. Также будут модернизированы электростанции Забайкальском крае, Удмуртской республике, Санкт-Петербурге и Самарской и Челябинской областях.

рф

иркутская область

татарстан

