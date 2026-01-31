Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило перечень электростанций для модернизации - 31.01.2026, ПРАЙМ
Правительство утвердило перечень электростанций для модернизации
Кабмин РФ утвердил перечень электростанций, подлежащих модернизации и вводу в эксплуатацию в 2029-2031 годах, говорится в распоряжении правительства. | 31.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил перечень электростанций, подлежащих модернизации и вводу в эксплуатацию в 2029-2031 годах, говорится в распоряжении правительства. "На основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом поставки мощности в период с 1 января 2029 года по 31 декабря 2031 года утвердить прилагаемый перечень генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов", - сказано в документе. В список вошли объекты генерации, находящиеся в Свердловской, Томской, Белгородской, Новосибирской, Омской, Нижегородской, Иркутской областях, Башкортостане, Татарстане и в Москве. Также будут модернизированы электростанции Забайкальском крае, Удмуртской республике, Санкт-Петербурге и Самарской и Челябинской областях.
рф, иркутская область, татарстан
Энергетика, РФ, Иркутская область, ТАТАРСТАН
21:28 31.01.2026
 
Правительство утвердило перечень электростанций для модернизации

Кабмин РФ утвердил перечень электростанций для модернизации в 2029-2031 гг

© РИА Новости . Алексей Даничев
Трансформаторная площадка ТЭЦ
Трансформаторная площадка ТЭЦ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил перечень электростанций, подлежащих модернизации и вводу в эксплуатацию в 2029-2031 годах, говорится в распоряжении правительства.
"На основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом поставки мощности в период с 1 января 2029 года по 31 декабря 2031 года утвердить прилагаемый перечень генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов", - сказано в документе.
В список вошли объекты генерации, находящиеся в Свердловской, Томской, Белгородской, Новосибирской, Омской, Нижегородской, Иркутской областях, Башкортостане, Татарстане и в Москве. Также будут модернизированы электростанции Забайкальском крае, Удмуртской республике, Санкт-Петербурге и Самарской и Челябинской областях.
Море - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
В Мурманском порту завершили ремонт электроснабжения порта и терминала
ЭнергетикаРФИркутская областьТАТАРСТАН
 
 
Заголовок открываемого материала