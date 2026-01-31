https://1prime.ru/20260131/epshteyn-867087885.html

Стармер призвал брата короля Британии дать показания в США по делу Эпштейна

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал брата короля Великобритании Карла III Эндрю дать показания перед конгрессом США по поводу его связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейной, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление политика. "Кир Стармер заявил, что Эндрю... должен дать показания перед конгрессом США о своих связях с покойным педофилом Джеффри Эпштейном", - говорится в материале. По данным издания, во время визита премьера в Японию, где он встречался с главой правительства страны Санаэ Такаити, Стармеру задали вопрос по поводу того, должен ли Эндрю принести извинения жертвам финансиста и дать показания по поводу преступлений Эпштейна, о которых он знал. "Жертвы Эпштейна должны быть в приоритете. Что касается извинений, это вопрос к Эндрю.... Но да, что касается дачи показаний, я всегда говорил, что любой, кто обладает информацией, должен быть готов поделиться этой информацией в любой форме, в которой его об этом попросят", - цитирует газета Стармера. Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном. В начале декабря король Карл III лишил своего брата всех титулов.

