В Молдавии заявили, что массовый сбой электричества стал ценой курса в ЕС
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 янв - ПРАЙМ. Массовое отключение электричества в Молдавии является ценой политического курса властей республики по евроинтеграции, заявил общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.
Ранее в субботу минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины. Мэр молдавской столицы Ион Чебан также сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы. В таможенной службе заявили, что на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение и осуществляется ручное таможенное оформление. Спустя несколько часов министр энергетики республики Дорин Жунгиету сообщил, что электроснабжение на территории Молдавии полностью восстановлено.
"Власть снова будет говорить о "техническом сбое". Но правда в другом: это не авария — это результат политики. Вместо стабильной и дешевой электроэнергии с Молдавской ГРЭС (находится в Приднестровье - ред.) власть сознательно отказалась от рационального решения и навязала стране самый дорогой и самый рискованный вариант. Итог — энергетическая нестабильность и коллапс при первой же серьезной нагрузке", - написал Влах в своем Telegram-канале.
По его словам, причины сбоя вторичны, главное — кто принял решение поставить страну в зависимость от дорогих и ненадежных источников энергии.
"Под прикрытием "евроинтеграции" Молдову лишают энергетического суверенитета, заставляют разрывать сотрудничество с проверенными партнерами и превращают в удобную, управляемую территорию. Интересы граждан, экономики, промышленности — принесены в жертву политическому курсу. Сегодня расплачиваются простые люди", - подчеркнул он.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались в начале 2025 года без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля прошлого года действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.