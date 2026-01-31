Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Такого еще не было". На Западе раскрыли результаты мер против России - 31.01.2026, ПРАЙМ
"Такого еще не было". На Западе раскрыли результаты мер против России
2026-01-31T01:37+0300
2026-01-31T01:38+0300
экономика
газ
мировая экономика
европа
словакия
запад
роберт фицо
ес
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Решение ЕС о полном отказе от импорта недорогого газа из России лишило европейскую промышленность конкурентоспособности, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис."Евросоюз принял в отношении России много крайне неудачных решений, нанесших серьезный ущерб экономической и социальной жизни Европы. Но такого еще не было. &lt;…&gt; Ранее европейцы перекрыли все газопроводы, по которым газ поступал в ЕС из России. &lt;…&gt; С тех пор в Германии началась деиндустриализация, а затем и в других странах Европы, включая Великобританию, из-за высоких цен на газ начали закрываться заводы... В свете этого ЕС теперь принимает решение о полном прекращении импорта природного газа из России, будь то трубопроводный газ или СПГ", — заявил аналитик.По его оценке, указанное решение целенаправленно разрушает промышленность в странах Европы."Сегодня это решение выглядит экстраординарным.&lt;…&gt; ЕС, полностью отказавшись от газа из России, попадает в зависимость от гораздо более дорогого газа из США. &lt;…&gt; Российский газ будет поставляться на Восток &lt;…&gt; и в Азии газ будет дешевле, чем в Европе, причем это не временно, а скорее всего навсегда. Таким образом, ЕС принял решение, которое навсегда сделает промышленность Европы неконкурентоспособной", — отметил эксперт.Согласно заявлению Совета ЕС, опубликованному в минувший понедельник, он окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт российского газа в ЕС идеологическим заблуждением, а во вторник — энергетическим самоубийством. Словакия намерена обжаловать этот запрет в европейском суде.
газ, мировая экономика, европа, словакия, запад, роберт фицо, ес
Экономика, Газ, Мировая экономика, ЕВРОПА, СЛОВАКИЯ, ЗАПАД, Роберт Фицо, ЕС
01:37 31.01.2026 (обновлено: 01:38 31.01.2026)
 
"Такого еще не было". На Западе раскрыли результаты мер против России

Аналитик Меркурис: отказ от газа из России лишил Европу конкурентоспособности

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Решение ЕС о полном отказе от импорта недорогого газа из России лишило европейскую промышленность конкурентоспособности, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Евросоюз принял в отношении России много крайне неудачных решений, нанесших серьезный ущерб экономической и социальной жизни Европы. Но такого еще не было. <…> Ранее европейцы перекрыли все газопроводы, по которым газ поступал в ЕС из России. <…> С тех пор в Германии началась деиндустриализация, а затем и в других странах Европы, включая Великобританию, из-за высоких цен на газ начали закрываться заводы... В свете этого ЕС теперь принимает решение о полном прекращении импорта природного газа из России, будь то трубопроводный газ или СПГ", — заявил аналитик.
По его оценке, указанное решение целенаправленно разрушает промышленность в странах Европы.
"Сегодня это решение выглядит экстраординарным.<…> ЕС, полностью отказавшись от газа из России, попадает в зависимость от гораздо более дорогого газа из США. <…> Российский газ будет поставляться на Восток <…> и в Азии газ будет дешевле, чем в Европе, причем это не временно, а скорее всего навсегда. Таким образом, ЕС принял решение, которое навсегда сделает промышленность Европы неконкурентоспособной", — отметил эксперт.
Согласно заявлению Совета ЕС, опубликованному в минувший понедельник, он окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт российского газа в ЕС идеологическим заблуждением, а во вторник — энергетическим самоубийством. Словакия намерена обжаловать этот запрет в европейском суде.
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
В Венгрии назвали запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством
26 января, 16:53
 
ЭкономикаГазМировая экономикаЕВРОПАСЛОВАКИЯЗАПАДРоберт ФицоЕС
 
 
Заголовок открываемого материала