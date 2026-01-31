https://1prime.ru/20260131/evropa-867069843.html
"Такого еще не было". На Западе раскрыли результаты мер против России
"Такого еще не было". На Западе раскрыли результаты мер против России - 31.01.2026, ПРАЙМ
"Такого еще не было". На Западе раскрыли результаты мер против России
Решение ЕС о полном отказе от импорта недорогого газа из России лишило европейскую промышленность конкурентоспособности, такое мнение в эфире YouTube-канала... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T01:37+0300
2026-01-31T01:37+0300
2026-01-31T01:38+0300
экономика
газ
мировая экономика
европа
словакия
запад
роберт фицо
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860512284_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_38348b35a475f41acca4feefeb9b6e7f.jpg
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Решение ЕС о полном отказе от импорта недорогого газа из России лишило европейскую промышленность конкурентоспособности, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис."Евросоюз принял в отношении России много крайне неудачных решений, нанесших серьезный ущерб экономической и социальной жизни Европы. Но такого еще не было. <…> Ранее европейцы перекрыли все газопроводы, по которым газ поступал в ЕС из России. <…> С тех пор в Германии началась деиндустриализация, а затем и в других странах Европы, включая Великобританию, из-за высоких цен на газ начали закрываться заводы... В свете этого ЕС теперь принимает решение о полном прекращении импорта природного газа из России, будь то трубопроводный газ или СПГ", — заявил аналитик.По его оценке, указанное решение целенаправленно разрушает промышленность в странах Европы."Сегодня это решение выглядит экстраординарным.<…> ЕС, полностью отказавшись от газа из России, попадает в зависимость от гораздо более дорогого газа из США. <…> Российский газ будет поставляться на Восток <…> и в Азии газ будет дешевле, чем в Европе, причем это не временно, а скорее всего навсегда. Таким образом, ЕС принял решение, которое навсегда сделает промышленность Европы неконкурентоспособной", — отметил эксперт.Согласно заявлению Совета ЕС, опубликованному в минувший понедельник, он окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт российского газа в ЕС идеологическим заблуждением, а во вторник — энергетическим самоубийством. Словакия намерена обжаловать этот запрет в европейском суде.
https://1prime.ru/20260126/zapret-866912876.html
европа
словакия
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860512284_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_51f48bc30d8766a40580b51ac911e10d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, мировая экономика, европа, словакия, запад, роберт фицо, ес
Экономика, Газ, Мировая экономика, ЕВРОПА, СЛОВАКИЯ, ЗАПАД, Роберт Фицо, ЕС
"Такого еще не было". На Западе раскрыли результаты мер против России
Аналитик Меркурис: отказ от газа из России лишил Европу конкурентоспособности
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ.
Решение ЕС о полном отказе от импорта недорогого газа из России лишило европейскую промышленность конкурентоспособности, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Евросоюз принял в отношении России много крайне неудачных решений, нанесших серьезный ущерб экономической и социальной жизни Европы. Но такого еще не было. <…> Ранее европейцы перекрыли все газопроводы, по которым газ поступал в ЕС из России. <…> С тех пор в Германии началась деиндустриализация, а затем и в других странах Европы, включая Великобританию, из-за высоких цен на газ начали закрываться заводы... В свете этого ЕС теперь принимает решение о полном прекращении импорта природного газа из России, будь то трубопроводный газ или СПГ", — заявил аналитик.
По его оценке, указанное решение целенаправленно разрушает промышленность в странах Европы.
"Сегодня это решение выглядит экстраординарным.<…> ЕС, полностью отказавшись от газа из России, попадает в зависимость от гораздо более дорогого газа из США. <…> Российский газ будет поставляться на Восток <…> и в Азии газ будет дешевле, чем в Европе, причем это не временно, а скорее всего навсегда. Таким образом, ЕС принял решение, которое навсегда сделает промышленность Европы неконкурентоспособной", — отметил эксперт.
Согласно заявлению Совета ЕС, опубликованному в минувший понедельник, он окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт российского газа в ЕС идеологическим заблуждением, а во вторник — энергетическим самоубийством. Словакия намерена обжаловать этот запрет в европейском суде.
В Венгрии назвали запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством