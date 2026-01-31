https://1prime.ru/20260131/evropa-867069843.html

"Такого еще не было". На Западе раскрыли результаты мер против России

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Решение ЕС о полном отказе от импорта недорогого газа из России лишило европейскую промышленность конкурентоспособности, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис."Евросоюз принял в отношении России много крайне неудачных решений, нанесших серьезный ущерб экономической и социальной жизни Европы. Но такого еще не было. <…> Ранее европейцы перекрыли все газопроводы, по которым газ поступал в ЕС из России. <…> С тех пор в Германии началась деиндустриализация, а затем и в других странах Европы, включая Великобританию, из-за высоких цен на газ начали закрываться заводы... В свете этого ЕС теперь принимает решение о полном прекращении импорта природного газа из России, будь то трубопроводный газ или СПГ", — заявил аналитик.По его оценке, указанное решение целенаправленно разрушает промышленность в странах Европы."Сегодня это решение выглядит экстраординарным.<…> ЕС, полностью отказавшись от газа из России, попадает в зависимость от гораздо более дорогого газа из США. <…> Российский газ будет поставляться на Восток <…> и в Азии газ будет дешевле, чем в Европе, причем это не временно, а скорее всего навсегда. Таким образом, ЕС принял решение, которое навсегда сделает промышленность Европы неконкурентоспособной", — отметил эксперт.Согласно заявлению Совета ЕС, опубликованному в минувший понедельник, он окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт российского газа в ЕС идеологическим заблуждением, а во вторник — энергетическим самоубийством. Словакия намерена обжаловать этот запрет в европейском суде.

Новости

