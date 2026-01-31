https://1prime.ru/20260131/evropa-867073226.html
"Расширить НАТО". На Западе высказались о стратегическом поражении России
2026-01-31T07:29+0300
2026-01-31T07:29+0300
2026-01-31T07:33+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799497_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_553985d4fee52fb613acdc68c5703c01.jpg
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. У государств Европы появится возможность сосредоточиться на своем процветании и снизить оборонные расходы только в случае восстановления отношений с Россией, пишет Strategic Culture."Россия <…> не желает видеть себя прикованной к нормативной системе либеральных "ценностей", от которой отворачиваются все больше граждан по всей Европе. <…> Главным исключением из этого выступает Украина, которая остается очагом конфликта, вызванного стремлениями расширить НАТО и нанести стратегическое поражение России. <…> Если нынешняя тенденция, когда США обращают взгляд на Тихий океан, ослабляя ткань НАТО до точки распада, продолжится, основной двигатель войны на Украине исчезнет", — говорится в публикации.Как считают авторы материала, будущее развитие Европы в значительной степени зависит от взаимодействия с Россией."Ни одна НАТО не может предоставить странам Европы возможность переосмыслить, правда ли нужно увеличивать расходы на оборону или позволит ли новый подход к общеевропейской безопасности сосредоточиться на процветании, чего жаждут европейцы. Это возможно лишь в том случае, если страны Европы попытаются после окончания войны на Украине восстановить отношения с Россией. <…> Нормализация отношений с Россией, помимо очевидных выгод от открытия границ и восстановления связей между людьми, способствует реиндустриализации экономик Европы с помощью более дешевой энергии", — отмечает издание.Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не имеет агрессивных планов в отношении НАТО и Евросоюза и готова письменно зафиксировать соответствующие гарантии. В Кремле также неоднократно указывали, что Россия никому не угрожает, но оставляет за собой право реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799497_27:0:2694:2000_1920x0_80_0_0_7d39dcb5f54f5bfc2bc8131700db0886.jpg
SC: Европа будет процветать только после восстановления связей с Россией
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ.
У государств Европы появится возможность сосредоточиться на своем процветании и снизить оборонные расходы только в случае восстановления отношений с Россией, пишет Strategic Culture
.
"Россия <…> не желает видеть себя прикованной к нормативной системе либеральных "ценностей", от которой отворачиваются все больше граждан по всей Европе. <…> Главным исключением из этого выступает Украина, которая остается очагом конфликта, вызванного стремлениями расширить НАТО и нанести стратегическое поражение России. <…> Если нынешняя тенденция, когда США обращают взгляд на Тихий океан, ослабляя ткань НАТО до точки распада, продолжится, основной двигатель войны на Украине исчезнет", — говорится в публикации.
Как считают авторы материала, будущее развитие Европы в значительной степени зависит от взаимодействия с Россией.
"Ни одна НАТО не может предоставить странам Европы возможность переосмыслить, правда ли нужно увеличивать расходы на оборону или позволит ли новый подход к общеевропейской безопасности сосредоточиться на процветании, чего жаждут европейцы. Это возможно лишь в том случае, если страны Европы попытаются после окончания войны на Украине восстановить отношения с Россией. <…> Нормализация отношений с Россией, помимо очевидных выгод от открытия границ и восстановления связей между людьми, способствует реиндустриализации экономик Европы с помощью более дешевой энергии", — отмечает издание.
Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не имеет агрессивных планов в отношении НАТО и Евросоюза и готова письменно зафиксировать соответствующие гарантии. В Кремле также неоднократно указывали, что Россия никому не угрожает, но оставляет за собой право реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.
