"Расширить НАТО". На Западе высказались о стратегическом поражении России

"Расширить НАТО". На Западе высказались о стратегическом поражении России

2026-01-31T07:29+0300

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. У государств Европы появится возможность сосредоточиться на своем процветании и снизить оборонные расходы только в случае восстановления отношений с Россией, пишет Strategic Culture."Россия <…> не желает видеть себя прикованной к нормативной системе либеральных "ценностей", от которой отворачиваются все больше граждан по всей Европе. <…> Главным исключением из этого выступает Украина, которая остается очагом конфликта, вызванного стремлениями расширить НАТО и нанести стратегическое поражение России. <…> Если нынешняя тенденция, когда США обращают взгляд на Тихий океан, ослабляя ткань НАТО до точки распада, продолжится, основной двигатель войны на Украине исчезнет", — говорится в публикации.Как считают авторы материала, будущее развитие Европы в значительной степени зависит от взаимодействия с Россией."Ни одна НАТО не может предоставить странам Европы возможность переосмыслить, правда ли нужно увеличивать расходы на оборону или позволит ли новый подход к общеевропейской безопасности сосредоточиться на процветании, чего жаждут европейцы. Это возможно лишь в том случае, если страны Европы попытаются после окончания войны на Украине восстановить отношения с Россией. <…> Нормализация отношений с Россией, помимо очевидных выгод от открытия границ и восстановления связей между людьми, способствует реиндустриализации экономик Европы с помощью более дешевой энергии", — отмечает издание.Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не имеет агрессивных планов в отношении НАТО и Евросоюза и готова письменно зафиксировать соответствующие гарантии. В Кремле также неоднократно указывали, что Россия никому не угрожает, но оставляет за собой право реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.

