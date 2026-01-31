Заполненность газохранилищ в Германии упала до 33%
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 янв - ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных газовых хранилищ в Германии упал ниже 34%, свидетельствуют данные Объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI).
По состоянию на 30 января 2026 года заполненность хранилищ ФРГ газом составила лишь 33,55 %.
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла на заседании федеральных партийных органов страны в минувший вторник заявил, что ФРГ движется к газовому кризису, ситуация становится критической. Политик указывал, что план действий на случай чрезвычайной ситуации с природным газом в Германии характеризует показатель заполненности хранилищ ниже 40% как критический.
Страны ЕС в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.