В Подмосковье эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке - 31.01.2026
В Подмосковье эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке
2026-01-31T19:54+0300
2026-01-31T19:54+0300
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа Подмосковья, на подъёмнике застряли 50 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. Отмечается, что по прибытии спасатели приступили к эвакуации людей по трёхколенной лестнице. "В деревне Степаново в горнолыжном парке Дмитровского муниципального округа. На момент остановки на подъёмнике находилось 50 человек", - говорится в сообщении. Также в пресс-службе Мособлпожспаса уточнили, что предварительная причина остановки — выход троса из ролика подъёмника. Отмечается, что по состоянию на 18.00 мск осталось эвакуировать 15 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.
19:54 31.01.2026
 
В Подмосковье эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке

Людей эвакуируют с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа Подмосковья

© Прокуратура Кабардино-Балкарской РеспубликиЭвакуация людей после аварии на канатной дороге
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге
© Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа Подмосковья, на подъёмнике застряли 50 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что по прибытии спасатели приступили к эвакуации людей по трёхколенной лестнице.
"В деревне Степаново в горнолыжном парке Дмитровского муниципального округа. На момент остановки на подъёмнике находилось 50 человек", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе Мособлпожспаса уточнили, что предварительная причина остановки — выход троса из ролика подъёмника. Отмечается, что по состоянию на 18.00 мск осталось эвакуировать 15 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.
