В Подмосковье эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке

Спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа Подмосковья, на подъёмнике застряли 50 человек, сообщает пресс-служба МЧС... | 31.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа Подмосковья, на подъёмнике застряли 50 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. Отмечается, что по прибытии спасатели приступили к эвакуации людей по трёхколенной лестнице. "В деревне Степаново в горнолыжном парке Дмитровского муниципального округа. На момент остановки на подъёмнике находилось 50 человек", - говорится в сообщении. Также в пресс-службе Мособлпожспаса уточнили, что предварительная причина остановки — выход троса из ролика подъёмника. Отмечается, что по состоянию на 18.00 мск осталось эвакуировать 15 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

