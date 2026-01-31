https://1prime.ru/20260131/gornolyzhnyy-867084930.html
В Подмосковье эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке
В Подмосковье эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке - 31.01.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке
Спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа Подмосковья, на подъёмнике застряли 50 человек, сообщает пресс-служба МЧС... | 31.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа Подмосковья, на подъёмнике застряли 50 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. Отмечается, что по прибытии спасатели приступили к эвакуации людей по трёхколенной лестнице. "В деревне Степаново в горнолыжном парке Дмитровского муниципального округа. На момент остановки на подъёмнике находилось 50 человек", - говорится в сообщении. Также в пресс-службе Мособлпожспаса уточнили, что предварительная причина остановки — выход троса из ролика подъёмника. Отмечается, что по состоянию на 18.00 мск осталось эвакуировать 15 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.
