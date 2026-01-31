Стало известно, кто вошел в комитет по увековечению памяти ученого Горынина

https://1prime.ru/20260131/gorynin-867086671.html

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер вошли в состав оргкомитета по увековечению памяти советского и российского ученого-материаловеда Игоря Горынина. Распоряжение о создании оргкомитета подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин в конце августа подписал указ об увековечении памяти Горынина и праздновании 100-летия со дня его рождения в 2026 году. Глава государства отметил выдающийся вклад этого ученого в развитие отечественной и мировой науки, в том числе в создание не имеющих аналогов конструкционных материалов и технологий для освоения Арктики. "Во исполнение указа президента Российской Федерации от 30 августа 2025 года Nº 609... образовать организационный комитет по увековечению памяти И. В. Горынина, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения и утвердить состав этого организационного комитета", - указано в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Этот оргкомитет в качестве четырех сопредседателей возглавили министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, глава Российской академии наук Геннадий Красников и руководитель Минобрнауки Валерий Фальков. В состав оргкомитета вошли представители парламента, научных организаций, а также руководители ряда госкорпораций, предприятий и крупных компаний. Помимо Лихачева, Костина и Миллера это также гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов и другие. Кроме того, в оргкомитете будут главы ряда российских регионов - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководители Архангельской и Мурманской областей Александр Цыбульский и Андрей Чибис, глава Ямала Дмитрий Артюхов. Организационно-техническим обеспечением деятельности оргкомитета займется Минобрнауки России.

