Стало известно, кто вошел в комитет по увековечению памяти ученого Горынина
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссийский ученый бурит лед для взятия пробы на Северном Полюсе
Российский ученый бурит лед для взятия пробы на Северном Полюсе. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер вошли в состав оргкомитета по увековечению памяти советского и российского ученого-материаловеда Игоря Горынина.
Распоряжение о создании оргкомитета подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин в конце августа подписал указ об увековечении памяти Горынина и праздновании 100-летия со дня его рождения в 2026 году. Глава государства отметил выдающийся вклад этого ученого в развитие отечественной и мировой науки, в том числе в создание не имеющих аналогов конструкционных материалов и технологий для освоения Арктики.
"Во исполнение указа президента Российской Федерации от 30 августа 2025 года Nº 609... образовать организационный комитет по увековечению памяти И. В. Горынина, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения и утвердить состав этого организационного комитета", - указано в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Этот оргкомитет в качестве четырех сопредседателей возглавили министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, глава Российской академии наук Геннадий Красников и руководитель Минобрнауки Валерий Фальков.
В состав оргкомитета вошли представители парламента, научных организаций, а также руководители ряда госкорпораций, предприятий и крупных компаний. Помимо Лихачева, Костина и Миллера это также гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов и другие.
Кроме того, в оргкомитете будут главы ряда российских регионов - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководители Архангельской и Мурманской областей Александр Цыбульский и Андрей Чибис, глава Ямала Дмитрий Артюхов.
Организационно-техническим обеспечением деятельности оргкомитета займется Минобрнауки России.