В России хотят запретить приобретать некоторые товары через госзакупки

В России хотят запретить приобретать некоторые товары через госзакупки

Свежую и консервированную рыбу, икру, моллюсков и другие морепродукты иностранного происхождения будет запрещено приобретать в рамках госзакупок в России

2026-01-31T09:13+0300

2026-01-31T09:13+0300

2026-01-31T09:13+0300

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Свежую и консервированную рыбу, икру, моллюсков и другие морепродукты иностранного происхождения будет запрещено приобретать в рамках госзакупок в России, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Дополнения внесли в соответствующий перечень иностранных товаров, выполняемых иностранцами работ и услуг, на которые распространяется такой запрет. Изменения вступят в силу с 1 июля. Отдельный перечень включает товары, в отношении которых установлено ограничение при проведении госзакупок. Этот список с июля также претерпит изменения – в него внесут литий-ионные аккумуляторные батареи. Запретят приобретать для государственных и муниципальных нужд различную рыбную продукцию. В список попали свежая, охлажденная и мороженая рыба, рыбное филе, консервированная, сушеная, соленая, вяленая и копченая рыба, икра и ее заменители, моллюски, в том числе устрицы, гребешки и мидии, а также ракообразные – омары, крабы, креветки и другие морепродукты. Сейчас на такие товары из-за рубежа при проведении госзакупок действует ограничение.

