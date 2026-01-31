Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260131/goszakupki-867075837.html
2026-01-31T09:13+0300
2026-01-31T09:13+0300
бизнес
россия
торговля
госзакупки
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Свежую и консервированную рыбу, икру, моллюсков и другие морепродукты иностранного происхождения будет запрещено приобретать в рамках госзакупок в России, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Дополнения внесли в соответствующий перечень иностранных товаров, выполняемых иностранцами работ и услуг, на которые распространяется такой запрет. Изменения вступят в силу с 1 июля. Отдельный перечень включает товары, в отношении которых установлено ограничение при проведении госзакупок. Этот список с июля также претерпит изменения – в него внесут литий-ионные аккумуляторные батареи. Запретят приобретать для государственных и муниципальных нужд различную рыбную продукцию. В список попали свежая, охлажденная и мороженая рыба, рыбное филе, консервированная, сушеная, соленая, вяленая и копченая рыба, икра и ее заменители, моллюски, в том числе устрицы, гребешки и мидии, а также ракообразные – омары, крабы, креветки и другие морепродукты. Сейчас на такие товары из-за рубежа при проведении госзакупок действует ограничение.
бизнес, россия, торговля, госзакупки
09:13 31.01.2026
 
В России хотят запретить приобретать некоторые товары через госзакупки

В РФ хотят запретить покупать рыбную продукцию иностранного происхождения через госзакупки

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМорепродукты
Морепродукты - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Морепродукты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
БизнесРОССИЯторговлягосзакупки
 
 
