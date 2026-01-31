В Индии сообщили о запуске Индийско-арабской торгово-промышленной палаты
Глава МИД Индии сообщил о запуске Индийско-арабской торгово-промышленной палаты
Индийский флаг. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв - ПРАЙМ. Индия и ряд арабских стран запустили работу торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты, сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Вчера мы запустили Индийско-арабскую торгово-промышленную и сельскохозяйственную палату. Эти мероприятия и инициативы будут вестись параллельно тому, что происходит в двусторонней сфере, и укрепят связи между нами", - сказал он на открытии второй встречи министров иностранных дел Индии и арабских стран.
Встреча проходит под сопредседательством Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. В мероприятии принимают участие министры и представители МИД Алжира, Бахрейна, Джибути, Египта, Иордании, Ирака, Йемена, Катара, Коморских островов, Кувейта, Ливана, Ливии, Мавритании, Омана, Палестины, Судана, Саудовской Аравии, Сомали, Сирии и генсек Лиги арабских государств.
"Индийско-арабский форум сотрудничества служит платформой для практической реализации наших позитивных намерений. Наша встреча рассмотрит повестку дня такого сотрудничества на 2026-2028 годы, которая в настоящее время охватывает энергетику, окружающую среду, сельское хозяйство, туризм, развитие человеческих ресурсов, культуру и образование, среди прочего. Индия рассчитывает на включение в повестку дня более современных направлений сотрудничества, таких как цифровое пространство, стартапы, инновации и так далее. Мы также обсудим сотрудничество в борьбе с терроризмом и парламентские обмены", - добавил Джайшанкар.
Глава МИД Индии отметил, что встреча проходит в важный момент, когда глобальный порядок претерпевает трансформацию по целому ряду причин.
"Политика, экономика, технологии и демография - все эти факторы играют важную роль. Нигде это не проявляется так ярко, как в Западной Азии или на Ближнем Востоке, где за последний год произошли драматические изменения. Это, очевидно, затрагивает всех нас, и Индию как соседний регион", - добавил он.
Первая подобная встреча состоялась в 2016 году в Бахрейне.