https://1prime.ru/20260131/indiya-867081864.html

В Индии сообщили о запуске Индийско-арабской торгово-промышленной палаты

В Индии сообщили о запуске Индийско-арабской торгово-промышленной палаты - 31.01.2026, ПРАЙМ

В Индии сообщили о запуске Индийско-арабской торгово-промышленной палаты

Индия и ряд арабских стран запустили работу торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты, сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T17:29+0300

2026-01-31T17:29+0300

2026-01-31T17:29+0300

экономика

мировая экономика

индия

бахрейн

алжир

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922689_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_5146825ad528cb15a029a7e985f4d96f.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв - ПРАЙМ. Индия и ряд арабских стран запустили работу торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты, сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Вчера мы запустили Индийско-арабскую торгово-промышленную и сельскохозяйственную палату. Эти мероприятия и инициативы будут вестись параллельно тому, что происходит в двусторонней сфере, и укрепят связи между нами", - сказал он на открытии второй встречи министров иностранных дел Индии и арабских стран. Встреча проходит под сопредседательством Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. В мероприятии принимают участие министры и представители МИД Алжира, Бахрейна, Джибути, Египта, Иордании, Ирака, Йемена, Катара, Коморских островов, Кувейта, Ливана, Ливии, Мавритании, Омана, Палестины, Судана, Саудовской Аравии, Сомали, Сирии и генсек Лиги арабских государств. "Индийско-арабский форум сотрудничества служит платформой для практической реализации наших позитивных намерений. Наша встреча рассмотрит повестку дня такого сотрудничества на 2026-2028 годы, которая в настоящее время охватывает энергетику, окружающую среду, сельское хозяйство, туризм, развитие человеческих ресурсов, культуру и образование, среди прочего. Индия рассчитывает на включение в повестку дня более современных направлений сотрудничества, таких как цифровое пространство, стартапы, инновации и так далее. Мы также обсудим сотрудничество в борьбе с терроризмом и парламентские обмены", - добавил Джайшанкар. Глава МИД Индии отметил, что встреча проходит в важный момент, когда глобальный порядок претерпевает трансформацию по целому ряду причин. "Политика, экономика, технологии и демография - все эти факторы играют важную роль. Нигде это не проявляется так ярко, как в Западной Азии или на Ближнем Востоке, где за последний год произошли драматические изменения. Это, очевидно, затрагивает всех нас, и Индию как соседний регион", - добавил он. Первая подобная встреча состоялась в 2016 году в Бахрейне.

https://1prime.ru/20260129/indiya-867004975.html

индия

бахрейн

алжир

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, индия, бахрейн, алжир, мид