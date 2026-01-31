https://1prime.ru/20260131/investitsii-867079571.html

Кембриджский университет обвинили в инвестициях в оборонную промышленность

финансы

промышленность

великобритания

израиль

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Кембриджский университет в Великобритании обвиняют в использовании средств инвестиционного фонда, общий размер которого составляет около 5,5 миллиардов долларов, в том числе для инвестирования в оборонную промышленность, сообщает газета Guardian. "Ученые из Кембриджа обвинили университет в максимальном замалчивании относительно его инвестиционного фонда в размере 4 миллиардов фунтов стерлингов (около 5,5 миллиардов долларов - ред.) и относительно того, как он получает прибыль от инвестиций в производство оружия", - пишет газета. Как отмечает издание, управляющая фондом компания University of Cambridge Investment Management Limited (UCIM) признала, что около 1,7% ее инвестиций приходится на сектор аэрокосмической и оборонной промышленности. По подсчетам союза студентов университета, в этом случае размер инвестиций в производство вооружений может достигать 70 миллионов фунтов стерлингов (почти 96 миллионов долларов). По данным газеты, 2 февраля состоится заседание руководства университета для рассмотрения отчета о его финансовых связях с оборонным сектором. Однако, по словам некоторых сотрудников учреждения, инвестиции невозможно должным образом проверить, поскольку университет не раскрывает информацию, в какие именно компании он инвестирует. Издание отмечает, что фонд оказался в центре внимания после того, как в 2024 году студенты организовали пропалестинский лагерь возле одного из колледжей Кембриджского университета, требуя от руководства учреждения разорвать любые финансовые связи с Израилем. Студенты согласились разойтись только после того, как университет пообещал пересмотреть свои связи с оборонной промышленностью.

