Исследование показало, как россияне выбирают банковские вклады

Исследование показало, как россияне выбирают банковские вклады

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Большинство россиян (68%) выбирают банковские вклады с фиксированной ставкой и без дополнительных условий, даже если альтернативные предложения потенциально могут принести больший доход, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "68% россиян выбирают вклад с фиксированной ставкой и без дополнительных условий, даже если альтернативные предложения с надбавками могут принести больший доход", - выяснили аналитики, опросив 3000 россиян. В целом, как говорится в материалах, 57% россиян избегают инвестиционных инструментов с плавающей доходностью, предпочитая облигации или вовсе отказываясь от инвестирования. А в рассрочках 72% выбирают предложения с понятным графиком платежей без скрытых комиссий, даже если итоговая сумма выше, в программах кешбэка 64% предпочитают простой возврат 1-2% деньгами вместо сложных схем с категориями и ограничениями. Отвечая на вопрос о причинах такого выбора, россияне чаще всего говорили не о недоверии к финансовым организациям, а о нежелании тратить эмоциональные и временные ресурсы. Так, 46% отметили, что не хотят разбираться в сложных условиях и следить за изменениями, 31% указали на негативный прошлый опыт, связанный с неожиданными комиссиями или изменением правил, а 23% признались, что финансовая стабильность для них важнее потенциального роста доходов, пишут аналитики. Таким образом, 44% россиян в ситуациях, связанных с тратами или накоплениями, предпочитают предсказуемость потенциальной выгоде. В то же время, "41% выбирают более доходные варианты, если условия им полностью понятны, а 15% - готовы идти на неопределенность ради максимальной доходности", подчеркнули аналитики.

