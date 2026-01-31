https://1prime.ru/20260131/istrebitel-867080642.html
Япония и Великобритания ускорят работу над истребителем нового поколения
ТОКИО, 31 янв - ПРАЙМ. Япония и Великобритания ускорят совместную работу в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP), заявила премьер-министр Санаэ Такаити по итогам переговоров с главой британского правительства Киром Стармером. "Что касается истребителя следующего поколения, мы также договорились ускорить продвижение совместной разработки", - подчеркнула она в ходе совместной пресс-конференции. В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения в рамках Глобальной программы боевой авиации. В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии - Eurofighter Typhoon. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии. Договор о создании организации для совместной разработки был подписан в середине декабря 2023 года в Токио министрами обороны Японии, Британии и Италии.
