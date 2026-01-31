Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония и Великобритания ускорят работу над истребителем нового поколения - 31.01.2026
Япония и Великобритания ускорят работу над истребителем нового поколения
Япония и Великобритания ускорят работу над истребителем нового поколения - 31.01.2026, ПРАЙМ
Япония и Великобритания ускорят работу над истребителем нового поколения
Япония и Великобритания ускорят совместную работу в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP), заявила премьер-министр Санаэ Такаити по итогам... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T15:41+0300
2026-01-31T15:41+0300
мировая экономика
япония
италия
великобритания
кир стармер
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866816249_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eb007dfd2bcb65c2952f599e4b7c7a10.jpg
ТОКИО, 31 янв - ПРАЙМ. Япония и Великобритания ускорят совместную работу в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP), заявила премьер-министр Санаэ Такаити по итогам переговоров с главой британского правительства Киром Стармером. "Что касается истребителя следующего поколения, мы также договорились ускорить продвижение совместной разработки", - подчеркнула она в ходе совместной пресс-конференции. В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения в рамках Глобальной программы боевой авиации. В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии - Eurofighter Typhoon. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии. Договор о создании организации для совместной разработки был подписан в середине декабря 2023 года в Токио министрами обороны Японии, Британии и Италии.
япония
италия
великобритания
мировая экономика, япония, италия, великобритания, кир стармер
Мировая экономика, ЯПОНИЯ, ИТАЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер
15:41 31.01.2026
 
Япония и Великобритания ускорят работу над истребителем нового поколения

Япония и Великобритания ускорят совместную разработку истребителя нового поколения

ТОКИО, 31 янв - ПРАЙМ. Япония и Великобритания ускорят совместную работу в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP), заявила премьер-министр Санаэ Такаити по итогам переговоров с главой британского правительства Киром Стармером.
"Что касается истребителя следующего поколения, мы также договорились ускорить продвижение совместной разработки", - подчеркнула она в ходе совместной пресс-конференции.
В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения в рамках Глобальной программы боевой авиации. В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии - Eurofighter Typhoon. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии. Договор о создании организации для совместной разработки был подписан в середине декабря 2023 года в Токио министрами обороны Японии, Британии и Италии.
 
Мировая экономикаЯПОНИЯИТАЛИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯКир Стармер
 
 
