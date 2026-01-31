Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
финансы
банки
россия
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, может стать поводом для блокировки счета в России, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин. "Подозрение у банков вызывает ... перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений", - сказал он, отметив, что за сутки до этой операции должен был быть крупный перевод самому себе из другого банка. "Это важно, потому что в последнее время распространены ситуации, когда граждане снимают свои сбережения и переводят их на счета мошенников, с которыми никогда не было финансовых взаимоотношений", - отметил юрист. Ранее он рассказывал агентству, что банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения россиян. Кредитные организации может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже устройство, с помощью которого она проводится.
финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
01:37 31.01.2026 (обновлено: 02:23 31.01.2026)
 
Юрист предупредил о риске блокировки счета за перевод незнакомцу

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, может стать поводом для блокировки счета в России, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
"Подозрение у банков вызывает ... перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений", - сказал он, отметив, что за сутки до этой операции должен был быть крупный перевод самому себе из другого банка.
"Это важно, потому что в последнее время распространены ситуации, когда граждане снимают свои сбережения и переводят их на счета мошенников, с которыми никогда не было финансовых взаимоотношений", - отметил юрист.
Ранее он рассказывал агентству, что банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения россиян. Кредитные организации может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже устройство, с помощью которого она проводится.
 
Заголовок открываемого материала