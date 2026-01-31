https://1prime.ru/20260131/jurist-867069778.html

Юрист предупредил о риске блокировки счета за перевод незнакомцу

Юрист предупредил о риске блокировки счета за перевод незнакомцу - 31.01.2026, ПРАЙМ

Юрист предупредил о риске блокировки счета за перевод незнакомцу

Перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, может стать поводом для блокировки счета в России, рассказал... | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T01:37+0300

2026-01-31T01:37+0300

2026-01-31T02:23+0300

финансы

банки

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867069778.jpg?1769815414

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, может стать поводом для блокировки счета в России, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин. "Подозрение у банков вызывает ... перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений", - сказал он, отметив, что за сутки до этой операции должен был быть крупный перевод самому себе из другого банка. "Это важно, потому что в последнее время распространены ситуации, когда граждане снимают свои сбережения и переводят их на счета мошенников, с которыми никогда не было финансовых взаимоотношений", - отметил юрист. Ранее он рассказывал агентству, что банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения россиян. Кредитные организации может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже устройство, с помощью которого она проводится.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия