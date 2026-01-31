Правительство одобрило проекты ж/д сообщения между Смоленском и Белоруссией
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проекты о развитии железнодорожного сообщения между Смоленском и белорусскими городами Витебск и Орша в рамках Союзного государства.
Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить... проекты Союзного государства "Об организации и развитии трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь по маршруту Смоленск - Орша" и "Об организации и развитии трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь по маршруту Смоленск - Витебск", - указано в распоряжении правительства РФ.
Проекты представлены Минтрансом России, согласованы с заинтересованными федеральными органами власти и белорусской стороной, отмечено в документе. Минтрансу поручено в установленном порядке внести их на рассмотрение Совета министров Союзного государства.
Ранее оба проекта по железнодорожному сообщению одобрило правительство Белоруссии. Общий объем средств на их реализацию в 2026-2028 годах составит более 940 миллионов российских рублей, сообщили ранее в пресс-службе белорусского совмина. Финансирование планируется осуществлять за счет бюджета Союзного государства.