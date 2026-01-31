Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство одобрило проекты ж/д сообщения между Смоленском и Белоруссией - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260131/kabmin-867086076.html
Правительство одобрило проекты ж/д сообщения между Смоленском и Белоруссией
Правительство одобрило проекты ж/д сообщения между Смоленском и Белоруссией - 31.01.2026, ПРАЙМ
Правительство одобрило проекты ж/д сообщения между Смоленском и Белоруссией
Правительство России одобрило проекты о развитии железнодорожного сообщения между Смоленском и белорусскими городами Витебск и Орша в рамках Союзного... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T21:41+0300
2026-01-31T21:41+0300
экономика
бизнес
россия
смоленск
белоруссия
рф
совет министров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865831152_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_e6f1c83cc607ab422c51f6ac2f10625e.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проекты о развитии железнодорожного сообщения между Смоленском и белорусскими городами Витебск и Орша в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Одобрить... проекты Союзного государства "Об организации и развитии трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь по маршруту Смоленск - Орша" и "Об организации и развитии трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь по маршруту Смоленск - Витебск", - указано в распоряжении правительства РФ. Проекты представлены Минтрансом России, согласованы с заинтересованными федеральными органами власти и белорусской стороной, отмечено в документе. Минтрансу поручено в установленном порядке внести их на рассмотрение Совета министров Союзного государства. Ранее оба проекта по железнодорожному сообщению одобрило правительство Белоруссии. Общий объем средств на их реализацию в 2026-2028 годах составит более 940 миллионов российских рублей, сообщили ранее в пресс-службе белорусского совмина. Финансирование планируется осуществлять за счет бюджета Союзного государства.
https://1prime.ru/20260131/benzin-867079715.html
смоленск
белоруссия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865831152_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dcc66f68f643f9bac869f775a82fdfce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, смоленск, белоруссия, рф, совет министров
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Смоленск, БЕЛОРУССИЯ, РФ, совет министров
21:41 31.01.2026
 
Правительство одобрило проекты ж/д сообщения между Смоленском и Белоруссией

Кабмин РФ одобрил проекты о пассажирских перевозках между Смоленском и Белоруссией

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проекты о развитии железнодорожного сообщения между Смоленском и белорусскими городами Витебск и Орша в рамках Союзного государства.
Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить... проекты Союзного государства "Об организации и развитии трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь по маршруту Смоленск - Орша" и "Об организации и развитии трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь по маршруту Смоленск - Витебск", - указано в распоряжении правительства РФ.
Проекты представлены Минтрансом России, согласованы с заинтересованными федеральными органами власти и белорусской стороной, отмечено в документе. Минтрансу поручено в установленном порядке внести их на рассмотрение Совета министров Союзного государства.
Ранее оба проекта по железнодорожному сообщению одобрило правительство Белоруссии. Общий объем средств на их реализацию в 2026-2028 годах составит более 940 миллионов российских рублей, сообщили ранее в пресс-службе белорусского совмина. Финансирование планируется осуществлять за счет бюджета Союзного государства.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Правительство разрешило экспорт бензина производителям до конца июля
14:08
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСмоленскБЕЛОРУССИЯРФсовет министров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала