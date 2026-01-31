https://1prime.ru/20260131/kapusta-867071460.html
"Руспродсоюз" назвал самые подешевевшие за год продукты
"Руспродсоюз" назвал самые подешевевшие за год продукты - 31.01.2026, ПРАЙМ
"Руспродсоюз" назвал самые подешевевшие за год продукты
Капуста стала самым подешевевшим за год продуктом в России, цены на нее в конце января были ниже на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Капуста стала самым подешевевшим за год продуктом в России, цены на нее в конце января были ниже на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости в "Руспродсоюзе". "Капуста осталась самым подешевевшим за год продуктом в России. Цены на неё в последнюю неделю января 2026 год снизились на 25,6% по сравнению с прошлым годом", - рассказали в ассоциации. Помимо этого, в рейтинг наиболее подешевевших продуктов вошли яйца со снижением на 19,5%, картофель и лук - они подешевели на 19,3%, и 17,2% соответственно. Так, средние розничные цены на капусту составляют 36,7 рубля за килограмм, картофель - 47,3 рубля, лук - 45 рублей. А десяток яиц в рознице стоит порядка 94 рублей.
