"Руспродсоюз" назвал самые подешевевшие за год продукты

"Руспродсоюз" назвал самые подешевевшие за год продукты - 31.01.2026, ПРАЙМ

"Руспродсоюз" назвал самые подешевевшие за год продукты

Капуста стала самым подешевевшим за год продуктом в России, цены на нее в конце января были ниже на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 31.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Капуста стала самым подешевевшим за год продуктом в России, цены на нее в конце января были ниже на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости в "Руспродсоюзе". "Капуста осталась самым подешевевшим за год продуктом в России. Цены на неё в последнюю неделю января 2026 год снизились на 25,6% по сравнению с прошлым годом", - рассказали в ассоциации. Помимо этого, в рейтинг наиболее подешевевших продуктов вошли яйца со снижением на 19,5%, картофель и лук - они подешевели на 19,3%, и 17,2% соответственно. Так, средние розничные цены на капусту составляют 36,7 рубля за килограмм, картофель - 47,3 рубля, лук - 45 рублей. А десяток яиц в рознице стоит порядка 94 рублей.

