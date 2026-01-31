https://1prime.ru/20260131/kredit-867080343.html

Стала известна средняя сумма кредита на китайские авто с пробегом в России

Стала известна средняя сумма кредита на китайские авто с пробегом в России - 31.01.2026, ПРАЙМ

Стала известна средняя сумма кредита на китайские авто с пробегом в России

Россияне, которые хотели купить китайский автомобиль с пробегом на платформе "Авито" в 2025 году, в среднем запрашивали автокредит на сумму 1,4 миллиона рублей, | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T15:17+0300

2026-01-31T15:17+0300

2026-01-31T15:18+0300

бизнес

россия

авито

chery

haval

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россияне, которые хотели купить китайский автомобиль с пробегом на платформе "Авито" в 2025 году, в среднем запрашивали автокредит на сумму 1,4 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в "Авито Авто". "Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по заявкам на кредиты на покупку китайских автомобилей у частных продавцов, отправленным через платформу в 2025 году. Оказалось, что средняя запрашиваемая сумма составила 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. При этом половина заявок пришлась на три китайские марки - Geely (20,7%), Chery (18%) и Haval (11,7%). Среди моделей наибольшей популярностью пользовались Geely Coolray (5,4%), Haval Jolion (5%), Chery Tiggo T11 (4,6%), Geely Monjaro (4,4%) и Lifan X60 (3,8%). "Кредит на самую большую сумму хотели получить при покупке Li Auto L9 - 4,527 миллиона рублей. Чуть меньше требовалось желающим приобрести еще две модели той же марки L7 (4,195 миллиона рублей) и L6 (3,587 миллиона рублей). В пятерку также вошли другие премиальные модели: Zeekr 001 (3,486 миллиона рублей) и Tank 500 (3,279 миллиона рублей)", - отметили в "Авито". Наименьшая сумма россиянам требовалась для покупки Chery Very (340 тысяч рублей), Lifan Smily (342 тысячи рублей), Geely MK Cross (345 тысяч рублей), Chery IndiS (354 тысячи рублей) и Lifan Solano (404 тысячи рублей). Как отмечают аналитики, в минувшем году число людей, рассматривающих покупку китайского авто с пробегом в кредит, выросло вдвое.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, авито, chery, haval