В Приднестровье произошла авария на линии электропередач
В Приднестровье произошла авария на линии электропередач - 31.01.2026, ПРАЙМ
В Приднестровье произошла авария на линии электропередач
31.01.2026
ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - ПРАЙМ. Перебои в электроснабжении потребителей в Приднестровье произошли из-за аварии на линии электропередач, примерно в течение часа электроснабжение будет восстановлено, сообщают в субботу в ЕРЭС (Единые распределительные электрические сети) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "В 10.44 (11.44 мск - ред.) произошло аварийное отключение линии электропередач МГРЭС-Вулканешты. По этой причине произошли перебои в электроснабжении потребителей Приднестровья. Примерно в течение часа электроснабжение восстановится", - говорится в сообщении госпредприятия.
