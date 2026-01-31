Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приднестровье произошла авария на линии электропередач - 31.01.2026
https://1prime.ru/20260131/lep-867079850.html
В Приднестровье произошла авария на линии электропередач
2026-01-31T14:20+0300
2026-01-31T14:20+0300
ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - ПРАЙМ. Перебои в электроснабжении потребителей в Приднестровье произошли из-за аварии на линии электропередач, примерно в течение часа электроснабжение будет восстановлено, сообщают в субботу в ЕРЭС (Единые распределительные электрические сети) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "В 10.44 (11.44 мск - ред.) произошло аварийное отключение линии электропередач МГРЭС-Вулканешты. По этой причине произошли перебои в электроснабжении потребителей Приднестровья. Примерно в течение часа электроснабжение восстановится", - говорится в сообщении госпредприятия.
2026
14:20 31.01.2026
 
ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - ПРАЙМ. Перебои в электроснабжении потребителей в Приднестровье произошли из-за аварии на линии электропередач, примерно в течение часа электроснабжение будет восстановлено, сообщают в субботу в ЕРЭС (Единые распределительные электрические сети) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"В 10.44 (11.44 мск - ред.) произошло аварийное отключение линии электропередач МГРЭС-Вулканешты. По этой причине произошли перебои в электроснабжении потребителей Приднестровья. Примерно в течение часа электроснабжение восстановится", - говорится в сообщении госпредприятия.
 
