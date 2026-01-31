https://1prime.ru/20260131/lep-867079850.html

В Приднестровье произошла авария на линии электропередач

В Приднестровье произошла авария на линии электропередач

энергетика

приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - ПРАЙМ. Перебои в электроснабжении потребителей в Приднестровье произошли из-за аварии на линии электропередач, примерно в течение часа электроснабжение будет восстановлено, сообщают в субботу в ЕРЭС (Единые распределительные электрические сети) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "В 10.44 (11.44 мск - ред.) произошло аварийное отключение линии электропередач МГРЭС-Вулканешты. По этой причине произошли перебои в электроснабжении потребителей Приднестровья. Примерно в течение часа электроснабжение восстановится", - говорится в сообщении госпредприятия.

