В Мурманской завершили ремонт защитного троса на ЛЭП
В Мурманской завершили ремонт защитного троса на ЛЭП - 31.01.2026, ПРАЙМ
В Мурманской завершили ремонт защитного троса на ЛЭП
Ремонт защитного троса на ЛЭП в Мурманской области завершен, в ближайшее время начнется поэтапное подключение потребителей, сообщил губернатор региона Андрей... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T16:14+0300
2026-01-31T16:14+0300
2026-01-31T16:14+0300
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Ремонт защитного троса на ЛЭП в Мурманской области завершен, в ближайшее время начнется поэтапное подключение потребителей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Ранее в субботу Чибис сообщал, что на линии электропередачи в Мурманской области выявлено повреждение защитного троса, в результате чего произошло частичное отключение электричества. "Работы по ремонту защитного троса на линии электроснабжения завершены. В ближайшее время начинается поэтапное подключение потребителей. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании приступают к устранению последствий утренних переключений и восстановлению штатных параметров работы систем", - написал Чибис в Telegram-канале. Он уточнил, что параллельно специалисты продолжают работы по установке постоянных опор линии электропередачи.
Чибис рассказал об ущербе от аварии на ЛЭП в Мурманской области