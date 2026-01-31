https://1prime.ru/20260131/lep-867081312.html

В Мурманской завершили ремонт защитного троса на ЛЭП

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Ремонт защитного троса на ЛЭП в Мурманской области завершен, в ближайшее время начнется поэтапное подключение потребителей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Ранее в субботу Чибис сообщал, что на линии электропередачи в Мурманской области выявлено повреждение защитного троса, в результате чего произошло частичное отключение электричества. "Работы по ремонту защитного троса на линии электроснабжения завершены. В ближайшее время начинается поэтапное подключение потребителей. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании приступают к устранению последствий утренних переключений и восстановлению штатных параметров работы систем", - написал Чибис в Telegram-канале. Он уточнил, что параллельно специалисты продолжают работы по установке постоянных опор линии электропередачи.

