В Мурманской завершили ремонт защитного троса на ЛЭП - 31.01.2026
https://1prime.ru/20260131/lep-867081312.html
В Мурманской завершили ремонт защитного троса на ЛЭП
В Мурманской завершили ремонт защитного троса на ЛЭП - 31.01.2026, ПРАЙМ
В Мурманской завершили ремонт защитного троса на ЛЭП
Ремонт защитного троса на ЛЭП в Мурманской области завершен, в ближайшее время начнется поэтапное подключение потребителей, сообщил губернатор региона Андрей... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T16:14+0300
2026-01-31T16:14+0300
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Ремонт защитного троса на ЛЭП в Мурманской области завершен, в ближайшее время начнется поэтапное подключение потребителей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Ранее в субботу Чибис сообщал, что на линии электропередачи в Мурманской области выявлено повреждение защитного троса, в результате чего произошло частичное отключение электричества. "Работы по ремонту защитного троса на линии электроснабжения завершены. В ближайшее время начинается поэтапное подключение потребителей. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании приступают к устранению последствий утренних переключений и восстановлению штатных параметров работы систем", - написал Чибис в Telegram-канале. Он уточнил, что параллельно специалисты продолжают работы по установке постоянных опор линии электропередачи.
https://1prime.ru/20260126/chibis-866908725.html
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
россия, общество
Происшествия, РОССИЯ, Общество
16:14 31.01.2026
 
В Мурманской завершили ремонт защитного троса на ЛЭП

Ремонт защитного троса на ЛЭП в Мурманской области завершен

Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Ремонт защитного троса на ЛЭП в Мурманской области завершен, в ближайшее время начнется поэтапное подключение потребителей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Ранее в субботу Чибис сообщал, что на линии электропередачи в Мурманской области выявлено повреждение защитного троса, в результате чего произошло частичное отключение электричества.
"Работы по ремонту защитного троса на линии электроснабжения завершены. В ближайшее время начинается поэтапное подключение потребителей. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании приступают к устранению последствий утренних переключений и восстановлению штатных параметров работы систем", - написал Чибис в Telegram-канале.
Он уточнил, что параллельно специалисты продолжают работы по установке постоянных опор линии электропередачи.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Чибис рассказал об ущербе от аварии на ЛЭП в Мурманской области
26 января, 14:10
 
Происшествия
 
 
