"Позвоните в Москву!" Мерцу пригрозили отставкой из-за России - 31.01.2026
"Позвоните в Москву!" Мерцу пригрозили отставкой из-за России
"Позвоните в Москву!" Мерцу пригрозили отставкой из-за России - 31.01.2026, ПРАЙМ
"Позвоните в Москву!" Мерцу пригрозили отставкой из-за России
Фридрих Мерц, занимающий пост канцлера Германии, должен перестать быть пассивным обозревателем глобальных кризисов и начать вести переговоры с Москвой ради мира | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T07:14+0300
2026-01-31T07:14+0300
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Фридрих Мерц, занимающий пост канцлера Германии, должен перестать быть пассивным обозревателем глобальных кризисов и начать вести переговоры с Москвой ради мира в Европе, либо уходить в отставку, заявил в Бундестаге депутат от АдГ Тино Хрупалла, видео его выступления размещено на YouTube-канале партии."Германии, безусловно, не нужен "канцлер иностранных дел" с постоянной функцией комментатора международных кризисов нашего времени. &lt;…&gt; Наконец, позвоните в Москву и договоритесь о мире и процветании на европейском континенте! Если вы намерены и дальше неуклюже прятаться &lt;…&gt;, то вам лучше остаться в Берлине и наконец-то сконцентрироваться на политике для наших граждан", — высказался политик.Депутат также обратился к Мерцу, призвав его сложить полномочия, если он не способен эффективно выполнять свои обязанности и обеспечивать безопасность Германии, особенно в отношении конфликта с Россией."Господин канцлер, если эта должность станет для вас слишком обременительной, у вас всегда есть возможность подать в отставку", — добавил Хрупалла.Ранее издание Politico сообщило, что правительства европейских стран оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика с Россией, который будет представлять их интересы в процессе урегулирования ситуации на Украине.В декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы важно возобновить диалог с российским руководством. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил в ответ, что любые контакты лидеров двух стран должны быть ориентированы на взаимопонимание, а не на диктование условий.
1920
1920
true
07:14 31.01.2026
 
"Позвоните в Москву!" Мерцу пригрозили отставкой из-за России

Немецкий депутат Хрупалла порекомендовал Мерцу позвонить в Москву

© Фото : World Economic Forum / Mattias NuttКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© Фото : World Economic Forum / Mattias Nutt
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Фридрих Мерц, занимающий пост канцлера Германии, должен перестать быть пассивным обозревателем глобальных кризисов и начать вести переговоры с Москвой ради мира в Европе, либо уходить в отставку, заявил в Бундестаге депутат от АдГ Тино Хрупалла, видео его выступления размещено на YouTube-канале партии.
"Германии, безусловно, не нужен "канцлер иностранных дел" с постоянной функцией комментатора международных кризисов нашего времени. <…> Наконец, позвоните в Москву и договоритесь о мире и процветании на европейском континенте! Если вы намерены и дальше неуклюже прятаться <…>, то вам лучше остаться в Берлине и наконец-то сконцентрироваться на политике для наших граждан", — высказался политик.
Депутат также обратился к Мерцу, призвав его сложить полномочия, если он не способен эффективно выполнять свои обязанности и обеспечивать безопасность Германии, особенно в отношении конфликта с Россией.
"Господин канцлер, если эта должность станет для вас слишком обременительной, у вас всегда есть возможность подать в отставку", — добавил Хрупалла.
Ранее издание Politico сообщило, что правительства европейских стран оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика с Россией, который будет представлять их интересы в процессе урегулирования ситуации на Украине.
В декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы важно возобновить диалог с российским руководством. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил в ответ, что любые контакты лидеров двух стран должны быть ориентированы на взаимопонимание, а не на диктование условий.
