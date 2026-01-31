https://1prime.ru/20260131/merts-867072672.html

"Позвоните в Москву!" Мерцу пригрозили отставкой из-за России

"Позвоните в Москву!" Мерцу пригрозили отставкой из-за России - 31.01.2026, ПРАЙМ

"Позвоните в Москву!" Мерцу пригрозили отставкой из-за России

Фридрих Мерц, занимающий пост канцлера Германии, должен перестать быть пассивным обозревателем глобальных кризисов и начать вести переговоры с Москвой ради мира | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T07:14+0300

2026-01-31T07:14+0300

2026-01-31T07:14+0300

общество

германия

фридрих мерц

бундестаг

politico

адг

эммануэль макрон

дмитрий песков

мировая экономика

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327634_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fef539db003a1071fc0325aef949e2a.jpg

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Фридрих Мерц, занимающий пост канцлера Германии, должен перестать быть пассивным обозревателем глобальных кризисов и начать вести переговоры с Москвой ради мира в Европе, либо уходить в отставку, заявил в Бундестаге депутат от АдГ Тино Хрупалла, видео его выступления размещено на YouTube-канале партии."Германии, безусловно, не нужен "канцлер иностранных дел" с постоянной функцией комментатора международных кризисов нашего времени. <…> Наконец, позвоните в Москву и договоритесь о мире и процветании на европейском континенте! Если вы намерены и дальше неуклюже прятаться <…>, то вам лучше остаться в Берлине и наконец-то сконцентрироваться на политике для наших граждан", — высказался политик.Депутат также обратился к Мерцу, призвав его сложить полномочия, если он не способен эффективно выполнять свои обязанности и обеспечивать безопасность Германии, особенно в отношении конфликта с Россией."Господин канцлер, если эта должность станет для вас слишком обременительной, у вас всегда есть возможность подать в отставку", — добавил Хрупалла.Ранее издание Politico сообщило, что правительства европейских стран оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика с Россией, который будет представлять их интересы в процессе урегулирования ситуации на Украине.В декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы важно возобновить диалог с российским руководством. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил в ответ, что любые контакты лидеров двух стран должны быть ориентированы на взаимопонимание, а не на диктование условий.

https://1prime.ru/20260107/merts-866266733.html

https://1prime.ru/20260130/peregovory-867034656.html

германия

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , германия, фридрих мерц, бундестаг, politico, адг, эммануэль макрон, дмитрий песков, мировая экономика, москва, европа