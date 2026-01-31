https://1prime.ru/20260131/moshenniki-867070150.html
Мошенники в феврале могут пугать россиян блокировкой счета
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Мошенники в феврале могут пугать россиян блокировкой счета за якобы аномальное количество переводов через СБП, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"На телефон поступает звонок или смс, якобы от службы безопасности банка. Содержание может быть следующим: "В январе с вашего аккаунта было совершено аномально много переводов через СБП. Подтвердите, что это вы, назвав код из смс/ переведя средства на "проверочный" счет", - предупредили в пресс-службе.
Там рассказали, что целевая группа такой мошеннической схемы - это клиенты банков, активно пользовавшиеся СБП в праздники.
Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как многие в январе действительно совершали много переводов (подарки, оплата праздников, подарки детям).
"Страх перед блокировкой счета из-за "подозрительной активности" делает людей сговорчивыми", - указывают эксперты.
В "Мошеловке" советуют при подозрительном звонке положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру с карты или сайта. Также там рекомендуют включить в настройках банковского приложения уведомления обо всех операциях.
"Служба безопасности банка никогда не попросит вас назвать код из смс, пароль или перевести деньги", - напомнили там.
