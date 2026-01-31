Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
31.01.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, почему не стоит грубить телефонным мошенникам
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Грубить телефонным мошенникам нельзя, разозлившись, они могут сделать вашу жизнь невыносимой, на ваш номер обрушатся сотни звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина. На вопрос, можно ли грубить, поняв, что тебе звонит аферист, она ответила: "Нет, этого точно делать не стоит". "Себе окажется дороже. Разозлившись, мошенники могут сделать вашу жизнь невыносимой. На ваш номер обрушатся сотни звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам", - подчеркнула собеседница агентства. "Мошенникам не надо ни грубить, ни пытаться их троллить, провоцировать, ни тем более выводить на чистую воду. Повесьте трубку, и все. Вы их не переиграете", - подчеркнула эксперт.
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Грубить телефонным мошенникам нельзя, разозлившись, они могут сделать вашу жизнь невыносимой, на ваш номер обрушатся сотни звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.
На вопрос, можно ли грубить, поняв, что тебе звонит аферист, она ответила: "Нет, этого точно делать не стоит".
"Себе окажется дороже. Разозлившись, мошенники могут сделать вашу жизнь невыносимой. На ваш номер обрушатся сотни звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам", - подчеркнула собеседница агентства.
"Мошенникам не надо ни грубить, ни пытаться их троллить, провоцировать, ни тем более выводить на чистую воду. Повесьте трубку, и все. Вы их не переиграете", - подчеркнула эксперт.
 
Заголовок открываемого материала