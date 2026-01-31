https://1prime.ru/20260131/moshenniki-867075971.html
Россиянам рассказали, почему не стоит грубить телефонным мошенникам
Россиянам рассказали, почему не стоит грубить телефонным мошенникам
2026-01-31T09:26+0300
мошенничество
технологии
общество
мошенники
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861261312_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_f4db51c319345632f90e48b47a8bf847.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Грубить телефонным мошенникам нельзя, разозлившись, они могут сделать вашу жизнь невыносимой, на ваш номер обрушатся сотни звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина. На вопрос, можно ли грубить, поняв, что тебе звонит аферист, она ответила: "Нет, этого точно делать не стоит". "Себе окажется дороже. Разозлившись, мошенники могут сделать вашу жизнь невыносимой. На ваш номер обрушатся сотни звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам", - подчеркнула собеседница агентства. "Мошенникам не надо ни грубить, ни пытаться их троллить, провоцировать, ни тем более выводить на чистую воду. Повесьте трубку, и все. Вы их не переиграете", - подчеркнула эксперт.
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861261312_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_677e2df439254db24baffa3621b234cd.jpg
технологии, общество , мошенники, россия
Россиянам рассказали, почему не стоит грубить телефонным мошенникам
