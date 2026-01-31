В Мурманском порту завершили ремонт электроснабжения порта и терминала

https://1prime.ru/20260131/murmansk-867082328.html
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Работы по ремонту линии электроснабжения в Мурманской области завершены, электроснабжение в Мурманском морском торговом порту и балкерном терминале полностью восстановлено, говорится в сообщении компании "Портовый Альянс". "Электроснабжение в Мурманском морском торговом порту и Мурманском балкерном терминале полностью восстановлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что оба предприятия приступают к погрузочно-разгрузочным работам: в данный момент под погрузкой находятся пять судов.
