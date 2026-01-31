Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Мурманском порту завершили ремонт электроснабжения порта и терминала
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Работы по ремонту линии электроснабжения в Мурманской области завершены, электроснабжение в Мурманском морском торговом порту и балкерном терминале полностью восстановлено, говорится в сообщении компании "Портовый Альянс". "Электроснабжение в Мурманском морском торговом порту и Мурманском балкерном терминале полностью восстановлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что оба предприятия приступают к погрузочно-разгрузочным работам: в данный момент под погрузкой находятся пять судов.
Происшествия
17:39 31.01.2026
 
В Мурманском порту завершили ремонт электроснабжения порта и терминала

Работы по ремонту электроснабжения Мурманского порта и балкерного терминала завершены

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Море - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Море. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Работы по ремонту линии электроснабжения в Мурманской области завершены, электроснабжение в Мурманском морском торговом порту и балкерном терминале полностью восстановлено, говорится в сообщении компании "Портовый Альянс".
"Электроснабжение в Мурманском морском торговом порту и Мурманском балкерном терминале полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба предприятия приступают к погрузочно-разгрузочным работам: в данный момент под погрузкой находятся пять судов.
