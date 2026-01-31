Министр обороны ФРГ сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке
Флаги НАТО, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет.
"Тот, кто находится в браке 20 лет, когда-нибудь, вероятно, проходит через кризис. Кризис доверия, кризис отчуждения. Или меняет свои жизненные приоритеты. Тогда возникают... два глубоко человеческих, инстинктивных импульса: бежать или бороться. Можно либо расстаться, либо, если в отношениях, как и раньше, есть общий фундамент, конструктивно решать проблемы", - заявил Писториус в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), отвечая на вопрос о том, есть ли в НАТО уверенность, что США окажут поддержку партнерам по блоку в случае нападения.
Министр заявил, что не сомневается в наличии подобного фундамента в Североатлантическом альянсе.
Ранее газета Politico писала, что главной задачей генсека НАТО Марка Рютте на данный момент является недопущение выхода США при президенте Дональде Трампе из альянса. Рютте до этого в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты. Он также выражал сомнение в том, что союзники по НАТО придут США на помощь при необходимости.