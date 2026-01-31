https://1prime.ru/20260131/nedelya-867082566.html

Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе

Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе - 31.01.2026, ПРАЙМ

Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе

Последняя рабочая неделя в феврале будет сокращенной и продлится четыре дня, следует из утвержденного правительством России производственного календаря. | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T17:09+0300

2026-01-31T17:09+0300

2026-01-31T17:09+0300

общество

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/12/866628454_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_b1109e7c19f83d23166fc882a16131c8.jpg

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Последняя рабочая неделя в феврале будет сокращенной и продлится четыре дня, следует из утвержденного правительством России производственного календаря.Короткая рабочая неделя начнется со вторника — 24 февраля, из-за празднования в понедельник — 23 февраля, Дня защитника Отечества.Календарь праздничных и выходных дней в 2026 годуА три выходных продлятся с 21 по 23 февраля включительно.При этом длинных рабочих недель в этом году не будет.

https://1prime.ru/20260112/kanikuly-866392474.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес