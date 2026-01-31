https://1prime.ru/20260131/nedelya-867082566.html
Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе
Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе - 31.01.2026, ПРАЙМ
Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе
31.01.2026
2026-01-31
2026-01-31T17:09+0300
2026-01-31T17:09+0300
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Последняя рабочая неделя в феврале будет сокращенной и продлится четыре дня, следует из утвержденного правительством России производственного календаря.Короткая рабочая неделя начнется со вторника — 24 февраля, из-за празднования в понедельник — 23 февраля, Дня защитника Отечества.Календарь праздничных и выходных дней в 2026 годуА три выходных продлятся с 21 по 23 февраля включительно.При этом длинных рабочих недель в этом году не будет.
В феврале россиян ожидает короткая рабочая неделя
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ.
Последняя рабочая неделя в феврале будет сокращенной и продлится четыре дня, следует
из утвержденного правительством России производственного календаря.
Короткая рабочая неделя начнется со вторника — 24 февраля, из-за празднования в понедельник — 23 февраля, Дня защитника Отечества.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
А три выходных продлятся с 21 по 23 февраля включительно.
При этом длинных рабочих недель в этом году не будет.
