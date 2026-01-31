Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе - 31.01.2026
Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе
Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе - 31.01.2026, ПРАЙМ
Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе
Последняя рабочая неделя в феврале будет сокращенной и продлится четыре дня, следует из утвержденного правительством России производственного календаря. | 31.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Последняя рабочая неделя в феврале будет сокращенной и продлится четыре дня, следует из утвержденного правительством России производственного календаря.Короткая рабочая неделя начнется со вторника — 24 февраля, из-за празднования в понедельник — 23 февраля, Дня защитника Отечества.Календарь праздничных и выходных дней в 2026 годуА три выходных продлятся с 21 по 23 февраля включительно.При этом длинных рабочих недель в этом году не будет.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/12/866628454_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_45d11429e664395c0f4ef66cf8487ebd.jpg
1920
1920
true
Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Последняя рабочая неделя в феврале будет сокращенной и продлится четыре дня, следует из утвержденного правительством России производственного календаря.
Короткая рабочая неделя начнется со вторника — 24 февраля, из-за празднования в понедельник — 23 февраля, Дня защитника Отечества.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
А три выходных продлятся с 21 по 23 февраля включительно.
При этом длинных рабочих недель в этом году не будет.
