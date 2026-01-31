Британия и ЕС изучают более тесное сотрудничество в обороне, пишут СМИ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-31T13:32+0300
2026-01-31T13:32+0300
мировая экономика
великобритания
лондон
марош шефчович
ес
politico
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Великобритания и ЕС изучают перспективу новых переговоров о более тесном сотрудничестве в области обороны, пишет газета Guardian. "Великобритания и ЕС изучают перспективу новых переговоров о более тесном сотрудничестве в области обороны", - говорится в публикации. Как отмечает газета, еврокомиссар Марош Шефчович должен прибыть в Лондон на переговоры на предстоящей неделе, чтобы обсудить торговлю и энергетику. По данным источников издания, Великобритания заинтересована в возобновлении переговоров по обороне как можно скорее. В ноябре 2025 года издание Politico сообщало, что Великобритании и Евросоюзу не удалось в срок договориться об условиях участия Лондона в кредитном инструменте Евросоюза SAFE для развития оборонной промышленности.
мировая экономика, великобритания, лондон, марош шефчович, ес, politico
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Марош Шефчович, ЕС, Politico
13:32 31.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе
Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Великобритания и ЕС изучают перспективу новых переговоров о более тесном сотрудничестве в области обороны, пишет газета Guardian.
"Великобритания и ЕС изучают перспективу новых переговоров о более тесном сотрудничестве в области обороны", - говорится в публикации.
Как отмечает газета, еврокомиссар Марош Шефчович должен прибыть в Лондон на переговоры на предстоящей неделе, чтобы обсудить торговлю и энергетику. По данным источников издания, Великобритания заинтересована в возобновлении переговоров по обороне как можно скорее.
В ноябре 2025 года издание Politico сообщало, что Великобритании и Евросоюзу не удалось в срок договориться об условиях участия Лондона в кредитном инструменте Евросоюза SAFE для развития оборонной промышленности.
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНМарош ШефчовичЕСPolitico
 
 
