Британия и ЕС изучают более тесное сотрудничество в обороне, пишут СМИ
2026-01-31T13:32+0300
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Великобритания и ЕС изучают перспективу новых переговоров о более тесном сотрудничестве в области обороны, пишет газета Guardian. "Великобритания и ЕС изучают перспективу новых переговоров о более тесном сотрудничестве в области обороны", - говорится в публикации. Как отмечает газета, еврокомиссар Марош Шефчович должен прибыть в Лондон на переговоры на предстоящей неделе, чтобы обсудить торговлю и энергетику. По данным источников издания, Великобритания заинтересована в возобновлении переговоров по обороне как можно скорее. В ноябре 2025 года издание Politico сообщало, что Великобритании и Евросоюзу не удалось в срок договориться об условиях участия Лондона в кредитном инструменте Евросоюза SAFE для развития оборонной промышленности.
