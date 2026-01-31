Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Наших детей и внуков". Орбан сделал резкое заявление об Украине - 31.01.2026
"Наших детей и внуков". Орбан сделал резкое заявление об Украине
"Наших детей и внуков". Орбан сделал резкое заявление об Украине - 31.01.2026, ПРАЙМ
"Наших детей и внуков". Орбан сделал резкое заявление об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что не позволит возлагать бремя поддержки киевского режима на плечи его сограждан. | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T17:10+0300
2026-01-31T17:11+0300
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что не позволит возлагать бремя поддержки киевского режима на плечи его сограждан."Мы не будем отправлять солдат, оружие или деньги на Украину. Они хотят кредитов и больших взносов, которые загонят в долги даже наших детей и внуков. Венгрия не будет играть в эту игру", — написал он.Орбан отметил, что Брюссель и Киев хотят, чтобы в Венгрии было правительство, которое уступит их требованиям, однако этого не произойдет.Орбан ранее объявил о запуске петиции против отправки денег Киеву после того, как Брюссель сообщил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. Из-за этого МИД Украины вызвал венгерского посла в Киеве и выразил протест.
17:10 31.01.2026 (обновлено: 17:11 31.01.2026)
 
"Наших детей и внуков". Орбан сделал резкое заявление об Украине

Орбан: Венгрия не будет отправлять солдат, оружие или деньги на Украину

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Denes Erdos
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что не позволит возлагать бремя поддержки киевского режима на плечи его сограждан.
"Мы не будем отправлять солдат, оружие или деньги на Украину. Они хотят кредитов и больших взносов, которые загонят в долги даже наших детей и внуков. Венгрия не будет играть в эту игру", — написал он.
Орбан отметил, что Брюссель и Киев хотят, чтобы в Венгрии было правительство, которое уступит их требованиям, однако этого не произойдет.
Орбан ранее объявил о запуске петиции против отправки денег Киеву после того, как Брюссель сообщил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. Из-за этого МИД Украины вызвал венгерского посла в Киеве и выразил протест.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
"Переступили границу". Орбан раскрыл опасный план Украины
28 января, 17:00
 
