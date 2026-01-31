https://1prime.ru/20260131/orban-867082685.html
"Наших детей и внуков". Орбан сделал резкое заявление об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что не позволит возлагать бремя поддержки киевского режима на плечи его сограждан. | 31.01.2026, ПРАЙМ
общество
мировая экономика
украина
венгрия
киев
ес
виктор орбан
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что не позволит возлагать бремя поддержки киевского режима на плечи его сограждан."Мы не будем отправлять солдат, оружие или деньги на Украину. Они хотят кредитов и больших взносов, которые загонят в долги даже наших детей и внуков. Венгрия не будет играть в эту игру", — написал он.Орбан отметил, что Брюссель и Киев хотят, чтобы в Венгрии было правительство, которое уступит их требованиям, однако этого не произойдет.Орбан ранее объявил о запуске петиции против отправки денег Киеву после того, как Брюссель сообщил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. Из-за этого МИД Украины вызвал венгерского посла в Киеве и выразил протест.
украина
венгрия
киев
