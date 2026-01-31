https://1prime.ru/20260131/orban-867082685.html

"Наших детей и внуков". Орбан сделал резкое заявление об Украине

"Наших детей и внуков". Орбан сделал резкое заявление об Украине - 31.01.2026, ПРАЙМ

"Наших детей и внуков". Орбан сделал резкое заявление об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что не позволит возлагать бремя поддержки киевского режима на плечи его сограждан. | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T17:10+0300

2026-01-31T17:10+0300

2026-01-31T17:11+0300

общество

мировая экономика

украина

венгрия

киев

ес

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a86b03f0eb9dc2d4c58d263c00308b9e.jpg

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что не позволит возлагать бремя поддержки киевского режима на плечи его сограждан."Мы не будем отправлять солдат, оружие или деньги на Украину. Они хотят кредитов и больших взносов, которые загонят в долги даже наших детей и внуков. Венгрия не будет играть в эту игру", — написал он.Орбан отметил, что Брюссель и Киев хотят, чтобы в Венгрии было правительство, которое уступит их требованиям, однако этого не произойдет.Орбан ранее объявил о запуске петиции против отправки денег Киеву после того, как Брюссель сообщил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. Из-за этого МИД Украины вызвал венгерского посла в Киеве и выразил протест.

https://1prime.ru/20260128/orban-866975388.html

украина

венгрия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, венгрия, киев, ес, виктор орбан