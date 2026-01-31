https://1prime.ru/20260131/peregovory-867085095.html
Уиткофф рассказал о переговорах с Дмитриевым
2026-01-31T20:05+0300
политика
сша
рф
стив уиткофф
кирилл дмитриев
МАЙАМИ (США), 31 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в субботу заявил, что его переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами прошли продуктивно. "Сегодня во Флориде спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на мирное урегулирование украинского конфликта", - написал Уиткофф в соцсети X.
