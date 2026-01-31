Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
31.01.2026
Политика
Уиткофф рассказал о переговорах с Дмитриевым
Уиткофф рассказал о переговорах с Дмитриевым
политика
сша
рф
стив уиткофф
кирилл дмитриев
МАЙАМИ (США), 31 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в субботу заявил, что его переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами прошли продуктивно. "Сегодня во Флориде спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на мирное урегулирование украинского конфликта", - написал Уиткофф в соцсети X.
сша
рф
20:05 31.01.2026
 
Уиткофф рассказал о переговорах с Дмитриевым

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МАЙАМИ (США), 31 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в субботу заявил, что его переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами прошли продуктивно.
"Сегодня во Флориде спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на мирное урегулирование украинского конфликта", - написал Уиткофф в соцсети X.
Заголовок открываемого материала