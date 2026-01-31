https://1prime.ru/20260131/polsha-867069590.html

В Польше обеспокоены введением Киева нулевых экспортных квот на металлолом

В Польше обеспокоены введением Киева нулевых экспортных квот на металлолом - 31.01.2026, ПРАЙМ

В Польше обеспокоены введением Киева нулевых экспортных квот на металлолом

Решение властей Украины о введении с 1 января нулевых экспортных квот на металлолом вызвало обеспокоенность в Польше и может привести к новому экономическому... | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T00:46+0300

2026-01-31T00:46+0300

2026-01-31T00:46+0300

экономика

промышленность

мировая экономика

украина

польша

киев

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867069590.jpg?1769809589

ВАРШАВА, 31 янв - ПРАЙМ. Решение властей Украины о введении с 1 января нулевых экспортных квот на металлолом вызвало обеспокоенность в Польше и может привести к новому экономическому спору между двумя странами, сообщил портал Business Insider. Согласно информации, опубликованной 31 декабря 2025 года на украинском правительственном портале, на Украине установили нулевые квоты на экспорт лома цветных металлов, меди, а также древесины. Фактически речь идет о запрете на экспорт указанных видов сырья. "В польской металлургической отрасли решение Киева вызвало тревогу", - говорится в сообщении издания. Председатель Польской металлургической торгово-промышленной палаты Мирослав Мотыка, слова которого привел портал, заявил, что запрет означает для польских предприятий повышенную ценовую волатильность и срыв прежних поставок. "Польские производители будут вынуждены компенсировать утраченные объемы закупками у других поставщиков, что повлияет на сырьевые и логистические издержки", - отметил председатель Польской металлургической торгово-промышленной палаты. Мотыка считает, что в ситуацию должны вмешаться дипломаты. "Необходима дипломатическая интервенция в отношениях ЕС-Украина, чтобы смягчить последствия ограничений и не допустить перебоев поставок в Польшу", - подчеркнул председатель Польской металлургической торгово-промышленной палаты. Издание напомнило, что металлолом - ключевое сырье для электропечей, на которые европейская металлургия делает ставку в рамках декарбонизации. В свою очередь, специалист по международному праву и экономике отходов, адвокат Анна Троцкая объяснила, что стальной лом составляет до 70% себестоимости производства стали в электропечах и каждый рост цены на тонну лома напрямую увеличивает стоимость производства стали. По данным отрасли, в 2025 году Украина экспортировала в Польшу около 350 тысяч тонн стального лома: примерно 5% польского рынка, объем которого составляет около 6,8 миллиона тонн в год, при этом республика ежегодно имеет профицит лома в размере около 2 миллионов тонн, который в основном экспортируется в Турцию и Германию.

украина

польша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, мировая экономика, украина, польша, киев, ес