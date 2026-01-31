Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Чтобы было больно". В Польше вспыхнул конфликт из-за решения Киева - 31.01.2026
"Чтобы было больно". В Польше вспыхнул конфликт из-за решения Киева
"Чтобы было больно". В Польше вспыхнул конфликт из-за решения Киева - 31.01.2026, ПРАЙМ
"Чтобы было больно". В Польше вспыхнул конфликт из-за решения Киева
Неожиданное решение Украины о введении нулевых тарифных квот на вывоз металлолома продемонстрировало отсутствие подлинной солидарности между Киевом и Варшавой,... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T23:21+0300
2026-01-31T23:21+0300
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Неожиданное решение Украины о введении нулевых тарифных квот на вывоз металлолома продемонстрировало отсутствие подлинной солидарности между Киевом и Варшавой, заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X."Действие, которое достойно стратегического партнера из учебника "Как удивлять союзников так, чтобы было больно", — обрушился с критикой он.Политик подчеркнул, что шаг был сделан без переходного периода и каких-либо консультаций. По его мнению, польские власти столкнулись с новой формой "европейской солидарности", которая завершается там, где начинаются интересы Киева."Это, кстати, прекрасный урок прикладной геополитики. Украине все можно, потому что она Украина. Польше ничего нельзя, потому что она Польша, а кроме того, она сама сделала себя слугой Киева. Одни принимают решения изо дня в день, другие изо дня в день подсчитывают убытки. У одних "война", у других "понимание", — заключил политик.Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение – аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.
23:21 31.01.2026
 
"Чтобы было больно". В Польше вспыхнул конфликт из-за решения Киева

Миллер: запрет вывоза металлолома показал разрыв солидарности с Киевом

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Флаг Польши, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Неожиданное решение Украины о введении нулевых тарифных квот на вывоз металлолома продемонстрировало отсутствие подлинной солидарности между Киевом и Варшавой, заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X.
"Действие, которое достойно стратегического партнера из учебника "Как удивлять союзников так, чтобы было больно", — обрушился с критикой он.
Политик подчеркнул, что шаг был сделан без переходного периода и каких-либо консультаций. По его мнению, польские власти столкнулись с новой формой "европейской солидарности", которая завершается там, где начинаются интересы Киева.
"Это, кстати, прекрасный урок прикладной геополитики. Украине все можно, потому что она Украина. Польше ничего нельзя, потому что она Польша, а кроме того, она сама сделала себя слугой Киева. Одни принимают решения изо дня в день, другие изо дня в день подсчитывают убытки. У одних "война", у других "понимание", — заключил политик.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение – аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.
ПОЛЬШАКиевУКРАИНАВ мире
 
 
