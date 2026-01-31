https://1prime.ru/20260131/polsha-867087150.html

"Чтобы было больно". В Польше вспыхнул конфликт из-за решения Киева

2026-01-31T23:21+0300

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Неожиданное решение Украины о введении нулевых тарифных квот на вывоз металлолома продемонстрировало отсутствие подлинной солидарности между Киевом и Варшавой, заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X."Действие, которое достойно стратегического партнера из учебника "Как удивлять союзников так, чтобы было больно", — обрушился с критикой он.Политик подчеркнул, что шаг был сделан без переходного периода и каких-либо консультаций. По его мнению, польские власти столкнулись с новой формой "европейской солидарности", которая завершается там, где начинаются интересы Киева."Это, кстати, прекрасный урок прикладной геополитики. Украине все можно, потому что она Украина. Польше ничего нельзя, потому что она Польша, а кроме того, она сама сделала себя слугой Киева. Одни принимают решения изо дня в день, другие изо дня в день подсчитывают убытки. У одних "война", у других "понимание", — заключил политик.Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение – аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.

