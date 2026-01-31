Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала лидером по морским поставкам грузов в Турцию - 31.01.2026, ПРАЙМ
Россия стала лидером по морским поставкам грузов в Турцию
АНКАРА, 31 января — ПРАЙМ. Россия заняла первое место по объёму грузов, доставленных морским транспортом в Турцию, в первую тройку также вошли США и Египет, сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдулькадир Уралоглу. "Странами, из которых в Турцию поступило наибольшее количество грузов, стали Россия — 101 миллион 562 тысяч 166 тонн, США — 21 миллион 729 тысяч 680 тонн и Египет — 14 миллионов 354 тысячи 73 тонны", — заявил Уралоглу, слова которого приводит турецкое госагентство Anadolu. По его словам, в 2025 году общий объём грузов, обработанных в турецких портах, вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом и достиг 553 миллионов 268 тысяч 303 тонн, что стало рекордным показателем за всю историю страны. Министр отметил, что среди направлений экспорта морским транспортом в 2025 году на первом месте оказалась Италия — 17 миллионов 276 тысяч 832 тонны. За ней следуют США с 13 миллионами 518 тысячами 965 тоннами и Египет с 10 миллионами 869 тысячами 420 тоннами. По словам министра, в этом году Турция ожидает новых рекордов в морском секторе и намерена увеличить долю страны в мировом судоходстве, уделяя при этом приоритетное внимание безопасности и занятости специалистов отрасли.
бизнес, россия, сша, турция, египет
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, США, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ
23:10 31.01.2026
 
Россия стала лидером по морским поставкам грузов в Турцию

Уралоглу: Россия стала лидером по морским поставкам грузов в Турцию

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 31 января — ПРАЙМ. Россия заняла первое место по объёму грузов, доставленных морским транспортом в Турцию, в первую тройку также вошли США и Египет, сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдулькадир Уралоглу.
"Странами, из которых в Турцию поступило наибольшее количество грузов, стали Россия — 101 миллион 562 тысяч 166 тонн, США — 21 миллион 729 тысяч 680 тонн и Египет — 14 миллионов 354 тысячи 73 тонны", — заявил Уралоглу, слова которого приводит турецкое госагентство Anadolu.
По его словам, в 2025 году общий объём грузов, обработанных в турецких портах, вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом и достиг 553 миллионов 268 тысяч 303 тонн, что стало рекордным показателем за всю историю страны.
Министр отметил, что среди направлений экспорта морским транспортом в 2025 году на первом месте оказалась Италия — 17 миллионов 276 тысяч 832 тонны. За ней следуют США с 13 миллионами 518 тысячами 965 тоннами и Египет с 10 миллионами 869 тысячами 420 тоннами.
По словам министра, в этом году Турция ожидает новых рекордов в морском секторе и намерена увеличить долю страны в мировом судоходстве, уделяя при этом приоритетное внимание безопасности и занятости специалистов отрасли.
Вид на Стамбул, Турция
Туристы жалуются на высокие цены в ресторанах Турции, пишут СМИ
Вчера, 12:37
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСШАТУРЦИЯЕГИПЕТ
 
 
