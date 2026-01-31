https://1prime.ru/20260131/postavki-867086997.html

Россия стала лидером по морским поставкам грузов в Турцию

Россия стала лидером по морским поставкам грузов в Турцию - 31.01.2026, ПРАЙМ

Россия стала лидером по морским поставкам грузов в Турцию

Россия заняла первое место по объёму грузов, доставленных морским транспортом в Турцию, в первую тройку также вошли США и Египет, сообщил министр транспорта и... | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T23:10+0300

2026-01-31T23:10+0300

2026-01-31T23:10+0300

экономика

бизнес

россия

сша

турция

египет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_2e1dee43496c1e13249d510ebafc9c1d.jpg

АНКАРА, 31 января — ПРАЙМ. Россия заняла первое место по объёму грузов, доставленных морским транспортом в Турцию, в первую тройку также вошли США и Египет, сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдулькадир Уралоглу. "Странами, из которых в Турцию поступило наибольшее количество грузов, стали Россия — 101 миллион 562 тысяч 166 тонн, США — 21 миллион 729 тысяч 680 тонн и Египет — 14 миллионов 354 тысячи 73 тонны", — заявил Уралоглу, слова которого приводит турецкое госагентство Anadolu. По его словам, в 2025 году общий объём грузов, обработанных в турецких портах, вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом и достиг 553 миллионов 268 тысяч 303 тонн, что стало рекордным показателем за всю историю страны. Министр отметил, что среди направлений экспорта морским транспортом в 2025 году на первом месте оказалась Италия — 17 миллионов 276 тысяч 832 тонны. За ней следуют США с 13 миллионами 518 тысячами 965 тоннами и Египет с 10 миллионами 869 тысячами 420 тоннами. По словам министра, в этом году Турция ожидает новых рекордов в морском секторе и намерена увеличить долю страны в мировом судоходстве, уделяя при этом приоритетное внимание безопасности и занятости специалистов отрасли.

https://1prime.ru/20260131/tseny-867078363.html

сша

турция

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша, турция, египет