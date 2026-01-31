Правительство Венесуэлы направит законопроект о всеобщей амнистии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
общество , мировая экономика, венесуэла
Экономика, Общество , Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА
03:38 31.01.2026
 
Добавлены подробности (после 2-го абзаца)
МЕХИКО, 31 янв - ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы в ближайшее время направит законодателям проект закона о всеобщей амнистии, который охватит период политического насилия в стране с 1999 года по настоящее время, заявила уполномоченный президент республики Дельси Родригес.
"Мы приняли решение продвигать закон о всеобщей амнистии, который охватит весь период политического насилия с 1999 года по сегодняшний день", - сказала Родригес, выступая на мероприятии с участием представителей судебной и законодательной власти, его транслирует телеканал VTV.
Уполномоченный президент сообщила, что поручила Комиссии по судебной революции, а также Программе демократического сосуществования и мира "в ближайшие часы, в экстренном порядке" представить законопроект в Национальную ассамблею.
Родригес пояснила, что закон направлен на преодоление последствий политической конфронтации и должен способствовать восстановлению общественного мира. По ее словам, амнистия должна "служить для залечивания ран, оставленных политической конфронтацией, насилием и экстремизмом".
"Действие этого закона, в соответствии с Конституцией, не будет распространяться на лиц, привлечённых к ответственности или осуждённых за убийства, торговлю наркотиками, коррупцию и грубые нарушения прав человека", - добавила уполномоченный президент.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаВЕНЕСУЭЛА
 
 
