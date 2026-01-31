Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России введут торговые площадки для купли-продажи электроэнергии - 31.01.2026
В России введут торговые площадки для купли-продажи электроэнергии
В России введут торговые площадки для купли-продажи электроэнергии - 31.01.2026, ПРАЙМ
В России введут торговые площадки для купли-продажи электроэнергии
Пилотный проект по созданию электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии проведут в семи регионах РФ, начиная с 1 февраля и до конца 2027... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T15:34+0300
2026-01-31T15:34+0300
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Пилотный проект по созданию электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии проведут в семи регионах РФ, начиная с 1 февраля и до конца 2027 года, сообщили в кабмине. "С 1 февраля 2026 года по 31 декабря 2027 года в отдельных регионах России пройдёт пилотный проект по созданию и внедрению электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии на оптовом и розничном рынках. Постановление об этом подписано. Эксперимент пройдёт в семи регионах. Это республики Алтай, Марий Эл, Удмуртия, Хакасия, Алтайский край, Орловская и Тамбовская области. Участие в нём будет добровольным", - сказано в сообщении. Проведение пилотного проекта позволит апробировать механизм продажи электроэнергии на оптовом и розничном рынках с использованием электронных торговых площадок, что в свою очередь поможет снизить административные и экономические барьеры для участников рынка электроэнергии, добавили в кабмине. Торговые площадки предназначены для упрощения взаимодействия участников в целях заключения договоров энергоснабжения, договоров, связанных с приобретением сопутствующих и дополнительных товаров, работ и услуг, подбора и поиска контрагентов, согласования ценовых параметров приобретаемой электрической энергии. Это важный шаг в развитии розничного рынка электроэнергии, направленный на внедрение современных технологий, рыночных инструментов, стимулирование конкуренции и в конечном итоге на расширение возможностей выбора и удобства для потребителей.
15:34 31.01.2026
 
В России введут торговые площадки для купли-продажи электроэнергии

В РФ проведут пилотный проект по созданию площадок для купли-продажи электроэнергии

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Пилотный проект по созданию электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии проведут в семи регионах РФ, начиная с 1 февраля и до конца 2027 года, сообщили в кабмине.
"С 1 февраля 2026 года по 31 декабря 2027 года в отдельных регионах России пройдёт пилотный проект по созданию и внедрению электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии на оптовом и розничном рынках. Постановление об этом подписано. Эксперимент пройдёт в семи регионах. Это республики Алтай, Марий Эл, Удмуртия, Хакасия, Алтайский край, Орловская и Тамбовская области. Участие в нём будет добровольным", - сказано в сообщении.
Проведение пилотного проекта позволит апробировать механизм продажи электроэнергии на оптовом и розничном рынках с использованием электронных торговых площадок, что в свою очередь поможет снизить административные и экономические барьеры для участников рынка электроэнергии, добавили в кабмине.
Торговые площадки предназначены для упрощения взаимодействия участников в целях заключения договоров энергоснабжения, договоров, связанных с приобретением сопутствующих и дополнительных товаров, работ и услуг, подбора и поиска контрагентов, согласования ценовых параметров приобретаемой электрической энергии. Это важный шаг в развитии розничного рынка электроэнергии, направленный на внедрение современных технологий, рыночных инструментов, стимулирование конкуренции и в конечном итоге на расширение возможностей выбора и удобства для потребителей.
 
Заголовок открываемого материала