Названа самая высокооплачиваемая профессия в нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Самой высокооплачиваемой профессией в российской нефтегазовой отрасли по итогам 2025 года остается бурильщик, в среднем ему предлагают почти 180 тысяч рублей в месяц, что на 42% больше, чем годом ранее, также в лидерах - геодезисты и горные мастера, у них зарплатные предложения превышают 120 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков. "Лидером по уровню зарплатных предложений остается бурильщик - в среднем 179 237 рублей в месяц при росте на 42% год к году. Далее следуют геодезисты с доходом 135 312 рублей в месяц (+18%) и горные мастера - 121 368 рублей в месяц, рост составил 12%", - привел он данные за 2025 год. По словам Кучеренкова, высокий уровень доходов по этим позициям связан с высокой ответственностью, сложными условиями труда и устойчивым спросом на квалифицированных специалистов. Он пояснил, что средние значения зарплатных предложений рассчитаны на основе вилок, указанных в описании вакансий работодателями. Фактическая сумма дохода может варьироваться в зависимости от длительности вахты, например, компании могут предлагать занятость на 15, 30, 45, 60 или 90 дней.

