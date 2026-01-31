https://1prime.ru/20260131/proverka-867078543.html
Проверка безопасности на первом энергоблоке ЗАЭС прошла успешно
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - ПРАЙМ. Проверка безопасности в ходе планового контроля на энергоблоке №1 Запорожской АЭС прошла успешно, сообщает пресс-служба станции."Проверка безопасности на энергоблоке №1 Запорожской АЭС прошла успешно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.Проверка ключевого оборудования энергоблока №1 проводилась в ходе планового контроля Ростехнадзором."Мероприятие прошло при участии международных экспертов Международного агентства по атомной энергии, что подчеркивает открытость и приверженность высочайшим стандартам безопасности", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, недостатков, влияющих на безопасную эксплуатацию энергоблока, не выявлено. Оборудование функционирует в соответствии с установленными требованиями."Радиационная обстановка на площадке АЭС соответствует норме и не вызывает опасений. Проведенная инспекция подтверждает, что эксплуатация энергоблока №1 Запорожской АЭС ведется в строгом соответствии с нормами безопасности при постоянном контроле как национальных, так и международных надзорных органов", - говорится в сообщении.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность РФ.
