Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные украшения

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Возврат и обмен ювелирных украшений возможен при покупке дистанционным способом при сохранности товарного вида, потребительских свойств, документа о покупке и потребительской упаковки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзоре. "Приобретать украшения лучше в специализированных магазинах с хорошей репутацией. В них должна быть оформлена вывеска с фирменным названием, указанием юридического лица или данных индивидуального предпринимателя, а также режим работы", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что основной признак качественного изделия – это правильная маркировка. На ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов обязательно должны быть оттиски государственных пробирных клейм, а также оттиски именников (для изделий российского производства), которые характеризуют сплав, пробу, а также имя или символ изготовителя. При покупке нужно проверить, чтобы все оттиски были четкими и видимыми. "В Российской Федерации установлены следующие пробы: платиновые (950, 900, 850, 585), золотые (999, 958, 916, 875, 750, 585, 583, 500, 375, 333), серебряные (999, 960, 925, 875, 830, 800), палладиевые (850, 500). Без оттиска государственного пробирного клейма допускается только продажа ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства", - пояснили в Роспотребнадзоре. В пресс-службе уточнили, что ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов или драгоценных камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией об украшении: наименование изделия; артикул и (или) модель; общий вес изделия; наименование драгоценного металла и его пробы; наименование, вес, форма огранки и качественно-цветовых характеристик вставок драгоценных камней; наименование вставок, не относящихся к драгоценным камням. "Если вставка в изделии искусственного происхождения, на этикетке должно быть указано, что данный камень не является драгоценным", - рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что продавец обязан донести до покупателя следующую информацию: адрес и фирменное наименование изготовителя изделия или импортера и страны производства украшения; гарантийный срок, а также срок годности; цену и условия приобретения товара, если продавец допускает продажу ювелирного изделия в кредит. "При покупке ювелирных изделий важно быть аккуратными и внимательными, поскольку они обмену и возврату не подлежат, за исключением случая их покупки дистанционным способом при сохранности товарного вида, потребительских свойств, документа, подтверждающего факт и условия покупки указанного товара у продавца, и потребительской упаковки", - уточнили в пресс-службе. Там отметили, что в случае обнаружения недостатков в товаре, если они не были оговорены продавцом, покупатель имеет право на замену изделия, его ремонт за счет продавца или возврат и получение уплаченной суммы.

