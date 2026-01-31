https://1prime.ru/20260131/rossija-867070004.html

Конгрессмены предупредили Трампа об опасности истечения ДСНВ с Россией

Конгрессмены предупредили Трампа об опасности истечения ДСНВ с Россией - 31.01.2026, ПРАЙМ

Конгрессмены предупредили Трампа об опасности истечения ДСНВ с Россией

Члены конгресса США выступили с открытыми предупреждениями к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу об угрозах истечения российско-американского Договора | 31.01.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Члены конгресса США выступили с открытыми предупреждениями к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу об угрозах истечения российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 января сообщила, что Москва еще не получала официального ответа от Вашингтона по двусторонним каналам на инициативу российского президента Владимира Путина по ДСНВ. "Я призываю президента Трампа работать с Россией над заменой Договора о стратегических наступательных вооружениях и вести переговоры с Китаем по контролю над вооружениями", - говорится в заявлении сенатора Эдварда Марки, который также представил свою резолюцию о возвращении США к контролю над вооружениями. Законодатель добавил, что у администрации Трампа есть историческая возможность начать переговоры на высоком уровне по новому соглашению и предотвратить опасную и затратную гонку ядерных вооружений. Ведущий демократ в комитете сената по международным отношениям Джин Шахин, в свою очередь, указала на приближающиеся вызовы в глобальной атомной безопасности. "Эти вызовы приближаются, поскольку Договор о стратегических наступательных вооружениях - последнее юридическое ограничение на российское ядерное оружие - скоро истечет. В обеих партиях есть лидеры, которые осознают серьезность этого момента. В их числе - президент Трамп, у которого долгая история обеспокоенности ядерной войной", - обратила внимание Шахин. Демократ предупредила, что отказ от последних оставшихся мер без какого-либо плана даст стратегическое преимущество РФ и КНР, запустит новую гонку атомных вооружений и повысит риск разрушительной ядерной ошибки. В позиции сенаторов присоединились и в нижней палате американского конгресса. Так, конгрессмен-демократ от штата Массачусетс Джим Макговерн призвал к срочным действиям, подчеркнув необходимость лидерства США в атомном разоружении. "Мир все еще движется в неправильном направлении в вопросах ядерного разоружения и контроля над вооружениями. Если мы хотим избежать катастрофы, Соединенные Штаты должны взять на себя лидерство в продвижении глобального замораживания ядерных испытаний, производства и развертывания", - сказал Макговерн. Конгрессмен также заявил, что каждый доллар, вложенный в атомное оружие, приближает человечество к краю пропасти и "усиливает силы зла в мире". Российский лидер 22 сентября 2025 года объявил, что Россия готова после 5 февраля этого года - срока истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях - продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он уточнил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью.

