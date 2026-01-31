https://1prime.ru/20260131/rossija-867070333.html

Социальные пенсии проиндексируют в России в апреле на 6,8%

31.01.2026

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Социальные пенсии проиндексируют в России в апреле на 6,8%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР). "Запланированная на 1 апреля индексация социальных пенсий является хорошей новостью для миллионов наших граждан. Важно понимать, что эта мера, в соответствии с действующим законодательством, следует своему собственному порядку и не связана напрямую с уровнем инфляции за предыдущий год. Размер повышения в 6,8 процента установлен, поскольку он равен росту прожиточного минимума пенсионера за прошедший период", - сказал Панеш. Депутат отметил, что прибавка в реальном выражении для получателей таких выплат будет ощутимее, чем если бы она равнялась фактической инфляции, которая в прошлом году составила 5,6 процента. "Таким образом, государство выполняет свои обязательства, обеспечивая опережающий рост социальных пенсий по сравнению с ценами, что помогает поддерживать уровень жизни наиболее уязвимых категорий населения", - подчеркнул он. Парламентарий рассказал, что данное повышение затронет почти 3,5 миллиона россиян, которые по состоянию на осень прошлого года являлись получателями социальных пенсий, этот вид пенсионного обеспечения назначается не по старости, а по иным основаниям. "В первую очередь, право на социальную пенсию имеют инвалиды всех групп, включая детей-инвалидов и инвалидов с детства. Во-вторых, это граждане, которые не смогли набрать достаточного страхового стажа или необходимое количество пенсионных баллов для получения обычной страховой пенсии по старости. В-третьих, социальную пенсию получают дети и другие нетрудоспособные члены семьи по случаю потери кормильца, если у умершего не было страхового стажа", - добавил Панеш. По его словам, большинство получателей социальной пенсии — около 3,2 миллиона человек — не работают, в то время как примерно 255 тысяч человек, имеющих такую пенсию, продолжают трудовую деятельность. "Повышение с 1 апреля коснется всех этих категорий вне зависимости от их трудоустройства. Средний размер социальной пенсии в стране по последним данным составляет чуть более 15,5 тысячи рублей. После индексации на 6,8 процента он возрастет примерно до 16,5 тысячи рублей. Для сравнения, базовая социальная пенсия по старости после повышения составит около 9,4 тысячи рублей", - сообщил депутат. Он также напомнил, что общая система повышения пенсий в этом году уже стартовала: с 1 января страховые пенсии были проиндексированы на более высокий процент — 7,6. По его словам, это изменение касается десятков миллионов неработающих пенсионеров, а также тех, кто получает страховые пенсии по инвалидности и потере кормильца. "Стоимость пенсионного балла выросла до 156,76 рублей, а фиксированная выплата — до 9 584,69 рублей. Для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы эта фиксированная выплата удваивается и с начала года составляет 19 169,38 рублей. Отдельно, с 1 февраля, были увеличены на 5,6 процента различные социальные пособия и ежемесячные денежные выплаты, которые получают, в том числе, инвалиды и ветераны", - заключил Панеш.

