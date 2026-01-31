https://1prime.ru/20260131/rubl-867049148.html

"Не остановят". Аналитик оценил риск девальвации рубля в феврале

"Не остановят". Аналитик оценил риск девальвации рубля в феврале - 31.01.2026

"Не остановят". Аналитик оценил риск девальвации рубля в феврале

Рубль продолжил укрепление в начале года, и есть все основания полагать, что в феврале этот тренд сохранится, рассказал агентству "Прайм" руководитель... | 31.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. Рубль продолжил укрепление в начале года, и есть все основания полагать, что в феврале этот тренд сохранится, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.По его словам, динамика укрепления рубля с начала года обусловлена ростом предложения иностранной валюты со стороны монетарных властей, а также повышенной привлекательностью рублевых активов на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки. Дополнительную поддержку оказывают умеренно позитивный геополитический фон и рост нефтяных котировок."Потенциал восстановления рубля к доллару и другим ведущим мировым валютам далеко не исчерпан. В краткосрочной перспективе, до начала весны, говорить о растущих рисках девальвации российской валюты и, тем более, ее резком обвале сегодня некорректно, для этого нет фундаментальных макроэкономических оснований", - считает он.Оценивать годовую перспективу рубля корректнее по итогам второго квартала, когда накопится достаточный объем макроэкономических данных. Угрозы для российской валюты никуда не делись. На текущем этапе сохраняется высокая неопределенность, связанная как с внутренними факторами, так и с внешними геополитическими рисками."Ключевым фактором риска для рубля остается возможное существенное смягчение денежно-кредитной политики Банка России. Снижение ставки способно активизировать импорт и повысить спрос на иностранную валюту, особенно в условиях потенциального сокращения экспортных доходов от продажи энергоресурсов. Дополнительное давление может оказать и сокращение предложения валюты на рынке", - считает аналитик.Пока денежно-кредитные условия жесткие, а баланс внешней торговли профицитный, рубль, вероятнее всего, будет удерживать сильные позиции. Высокая ставка продолжает сдерживать спрос на импорт и стимулирует интерес к рублевым инструментам, что ограничивает давление на валютный рынок. В этих условиях потенциал ослабления рубля в краткосрочной перспективе выглядит ограниченным, рассуждает он.В феврале рынок ожидает первого в новом году решения Банка России по ключевой ставке, которое задаст вектор монетарной политики на ближайшие месяцы. В случае дальнейшего замедления роста цен возможно плавное снижение ставки, что частично ослабит поддержку рубля и может сдержать его дальнейшее укрепление. Однако даже в этом сценарии речь, скорее, будет идти о стабилизации курса, а не о резком развороте тенденции, полагает Александр Шнейдерман.По итогам января доллар уверенно закрепился ниже уровня 82 рубля (падение к рублю в пределах 5%) и к началу февраля сохраняет потенциал снижения в направлении 70-72 рублей. Евро торгуется в диапазоне 88-96 рублей и в случае дальнейшего укрепления рубля может сместить нижнюю границу к уровню 86 рублей. Юань удерживается ниже 11,5 рубля, с перспективой снижения котировок в область 10-10,5 рубля."По нашим оценкам, рынок отыгрывает слабость доллара на геополитических факторах и диверсификации мировой торговли из-за тарифных войн. Текущая ставка ФРС сглаживает этот тренд в направлении области 93-94 пунктов по индексу DXY", - заключил он.

