Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Следствие по делу основателя "Русагро" Мошковича завершили - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260131/rusagro-867079287.html
Следствие по делу основателя "Русагро" Мошковича завершили
Следствие по делу основателя "Русагро" Мошковича завершили - 31.01.2026, ПРАЙМ
Следствие по делу основателя "Русагро" Мошковича завершили
Следствие по делу основателя "Русагро" Вадима Мошковича о мошенничестве и даче взятки завершено, сообщил РИА Новости один из участников процесса. | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T13:13+0300
2026-01-31T13:13+0300
бизнес
россия
тамбовская область
сергей иванов
русагро
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1f/867078938_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a7abf57d920b5d658d28f879a72a4710.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Следствие по делу основателя "Русагро" Вадима Мошковича о мошенничестве и даче взятки завершено, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Следствие по делу Мошковича, (бывшего гендиректора "Русагро") Басова, (экс-заместителя главы Тамбовской области) Иванова завершено", - сказал собеседник агентства. Мошкович и бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Как ранее сообщал источник РИА Новости, дело было возбуждено после заявления бенефициара "Солнечные продукты" Владислава Бурова. Он указывал, что представители ГК "Русагро" "под предлогом инвестирования" заключили с учредителем холдинга "Солнечные продукты" договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования, однако не исполнили свои обязательства, но завладели активами холдинга, которыми распорядились по своему усмотрению. Вину они не признают. В мае 2025 года в отношении Мошковича было возбуждено второе уголовное дело - о даче взятки экс-заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. По версии следствия, бизнесмен передал бывшему вице-губернатору ружье, однако защита Мошковича опровергла в суде данные сведения. Оба дела объединены в одно производство.
тамбовская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1f/867078938_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5e4619328bc75589182dcd37f73fc6f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, тамбовская область, сергей иванов, русагро
Бизнес, РОССИЯ, Тамбовская область, Сергей Иванов, Русагро
13:13 31.01.2026
 
Следствие по делу основателя "Русагро" Мошковича завершили

Следствие по делу главы "Русагро" Мошковича о мошенничестве завершилось

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВадим Мошкович в Мещанском суде Москвы
Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Следствие по делу основателя "Русагро" Вадима Мошковича о мошенничестве и даче взятки завершено, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Следствие по делу Мошковича, (бывшего гендиректора "Русагро") Басова, (экс-заместителя главы Тамбовской области) Иванова завершено", - сказал собеседник агентства.
Мошкович и бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Как ранее сообщал источник РИА Новости, дело было возбуждено после заявления бенефициара "Солнечные продукты" Владислава Бурова. Он указывал, что представители ГК "Русагро" "под предлогом инвестирования" заключили с учредителем холдинга "Солнечные продукты" договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования, однако не исполнили свои обязательства, но завладели активами холдинга, которыми распорядились по своему усмотрению. Вину они не признают.
В мае 2025 года в отношении Мошковича было возбуждено второе уголовное дело - о даче взятки экс-заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. По версии следствия, бизнесмен передал бывшему вице-губернатору ружье, однако защита Мошковича опровергла в суде данные сведения.
Оба дела объединены в одно производство.
 
БизнесРОССИЯТамбовская областьСергей ИвановРусагро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала