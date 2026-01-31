https://1prime.ru/20260131/rusagro-867079287.html

Следствие по делу основателя "Русагро" Мошковича завершили

Следствие по делу основателя "Русагро" Мошковича завершили - 31.01.2026, ПРАЙМ

Следствие по делу основателя "Русагро" Мошковича завершили

31.01.2026

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Следствие по делу основателя "Русагро" Вадима Мошковича о мошенничестве и даче взятки завершено, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Следствие по делу Мошковича, (бывшего гендиректора "Русагро") Басова, (экс-заместителя главы Тамбовской области) Иванова завершено", - сказал собеседник агентства. Мошкович и бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Как ранее сообщал источник РИА Новости, дело было возбуждено после заявления бенефициара "Солнечные продукты" Владислава Бурова. Он указывал, что представители ГК "Русагро" "под предлогом инвестирования" заключили с учредителем холдинга "Солнечные продукты" договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования, однако не исполнили свои обязательства, но завладели активами холдинга, которыми распорядились по своему усмотрению. Вину они не признают. В мае 2025 года в отношении Мошковича было возбуждено второе уголовное дело - о даче взятки экс-заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. По версии следствия, бизнесмен передал бывшему вице-губернатору ружье, однако защита Мошковича опровергла в суде данные сведения. Оба дела объединены в одно производство.

