https://1prime.ru/20260131/samolet-867080206.html

Самолет из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи

Самолет из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи - 31.01.2026, ПРАЙМ

Самолет из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи

Самолет рейсом из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи по технической причине, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T15:01+0300

2026-01-31T15:01+0300

2026-01-31T15:01+0300

происшествия

бизнес

россия

москва

дубай

сочи

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/71/840397127_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_6c9e6f207586398671c4d5effd499fce.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – ПРАЙМ. Самолет рейсом из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи по технической причине, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. По данным собеседницы агентства, около 14 часов по московскому времени воздушное судно, выполнявшее рейс Москва–Дубай, "по техническим причинам совершило вынужденную посадку в аэропорту Сочи". На борту находились 190 пассажиров, все они временно размещены в здании аэровокзала, в отношении борта организована техническая ревизия, добавили в надзорном ведомстве.

москва

дубай

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, дубай, сочи