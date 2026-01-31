https://1prime.ru/20260131/samolet-867080206.html
Самолет из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи
Самолет из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи - 31.01.2026, ПРАЙМ
Самолет из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи
Самолет рейсом из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи по технической причине, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
2026-01-31T15:01+0300
2026-01-31T15:01+0300
2026-01-31T15:01+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – ПРАЙМ. Самолет рейсом из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи по технической причине, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. По данным собеседницы агентства, около 14 часов по московскому времени воздушное судно, выполнявшее рейс Москва–Дубай, "по техническим причинам совершило вынужденную посадку в аэропорту Сочи". На борту находились 190 пассажиров, все они временно размещены в здании аэровокзала, в отношении борта организована техническая ревизия, добавили в надзорном ведомстве.
Самолет из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи
Самолет из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи по технической причине