Samsung подал заявки на регистрацию товарных знаков в России
Samsung подал заявки на регистрацию товарных знаков в России - 31.01.2026, ПРАЙМ
Samsung подал заявки на регистрацию товарных знаков в России
Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков Oled и QD-Oled, выяснило РИА Новости,... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T15:51+0300
технологии
бизнес
сеул
samsung
роспатент
россия
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков Oled и QD-Oled, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам ведомства, заявки были поданы в январе 2026 года. В качестве заявителя указан Samsung Electronics. Под соответствующими брендами в России компания хочет продавать смартфоны, дисплеи, шлемы виртуальной реальности, 3D-очки. Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта. Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
Samsung подал заявки на регистрацию товарных знаков в России
