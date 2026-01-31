https://1prime.ru/20260131/samsung-867080894.html

Samsung подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков Oled и QD-Oled, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам ведомства, заявки были поданы в январе 2026 года. В качестве заявителя указан Samsung Electronics. Под соответствующими брендами в России компания хочет продавать смартфоны, дисплеи, шлемы виртуальной реальности, 3D-очки. Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта. Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

