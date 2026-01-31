https://1prime.ru/20260131/senat-867071195.html
Сенат США принял законопроект о финансировании большей части правительства
ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Сенат США большинством голосов принял законопроект о финансировании большей части правительства, направив утвержденный документ в палату представителей, следует из результатов голосования.
Пакет из шести законопроектов о расходах финансирует ключевые части правительства до 30 сентября (конца финансового года), а министерство внутренней безопасности - лишь на две недели: до 13 февраля. Финансирование этого министерства стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности из-за действий службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) и вызванных ими массовых протестов.
В поддержку выступил 71 сенатор, против - 29. Для принятия было нужно 60 голосов.
Теперь по пакету законопроектов должна проголосовать палата представителей, которая сможет сделать это не раньше 2 февраля. Таким образом, в полночь 31 января (08.00 мск) наступит частичный технический шатдаун.
Это будет уже второй шатдаун за второй президентский срок Дональда Трампа. Тем не менее последствия от второго ожидаются минимальными.
В конце 2025 года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января этого года.
