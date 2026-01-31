https://1prime.ru/20260131/shema-867072832.html
Названа самая популярная схема мошенничества в автостраховании в 2025 году
Названа самая популярная схема мошенничества в автостраховании в 2025 году
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Самая популярная схема мошенничества в автостраховании в 2025 году была связана с оформлением полиса каско на подержанный импортный автомобиль с "косметическим" ремонтом, который впоследствии разбивается в инсценированном ДТП, рассказали РИА Новости в "Т-Страховании".
"Наиболее популярной схемой мошенничества стала выявленная "Т-Страхованием" схема по каско. Суть мошеннической схемы заключается в том, что злоумышленники приобретают за рубежом подержанные автомобили, проводят косметический ремонт и оформляют полис каско с намеренно завышенной страховой суммой, которая превышает реальную стоимость автомобиля в 1,5-2,5 раза. Далее автомошенники инсценируют ДТП, разбивая машину в тотал и обращаются в страховые компании с требованием полного возмещения ущерба в размере 100% от заявленной страховой суммы", - рассказали в компании.
Среди частых случаев мошенничества в прошлом году также были постановочные ДТП, круговое мошенничество, когда мошенники намеренно провоцируют аварию на круговом перекрестке, повторное заявление ранее полученных повреждений и инсценировка угонов.
Всего за 2025 год "Т-Страхование" выявило и предотвратило 2 230 случаев мошеннических действий, связанных с получением выплат по каско и ОСАГО. "Это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году", - сообщили в компании.
По заявлениям страховщика правоохранительные органы возбудили 122 уголовных дела по статье о мошенничестве в сфере страхования - это в 3 раза больше, чем годом ранее. "Всего было отказано мошенникам в незаконных выплатах на 786 миллионов рублей, что более чем в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом", - сообщает компания.
"В течении года сотрудникам "Т-Страхования" удалось раскрыть 5 организованных преступных групп, действовавших в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и Белгородской области", - рассказал страховщик.
При этом в компании признали, что в ряде случаев люди могут совершить противоправные действия по незнанию или под влиянием третьих лиц. "Поэтому мы всегда стараемся в доступной форме донести эту информацию до клиентов - сообщаем об имеющихся у нас доказательствах фальсификации страховых событий или о грозящих им правовых последствиях. Такой подход дает результат - уровень добровольных отказов наших страхователей от противоправных требований стабильно превышает 50-60%", - рассказал руководитель управления по противодействию страховому мошенничеству компании Михаил Спивак.
