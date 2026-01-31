https://1prime.ru/20260131/sotsfond-867084796.html
Соцфонд завершил перерасчет пенсий для всех многодетных матерей
МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. Социальный фонд России завершил работу по повышению пенсий всем женщинам, воспитавшим пять и более детей, рассказал РИА Новости глава Соцфонда РФ Сергей Чирков. "Специалисты отделений фонда в декабре и январе инициативно работали с многодетными мамами, которые после изменения закона имеют право на более высокую пенсию... Благодаря этому удалось добиться полного охвата всех женщин, воспитавших пять и более детей, чтобы провести им положенный перерасчет. Сейчас эта работа практически полностью завершена", - отметил глава Социального фонда Сергей Чирков.. Глава Соцфонда отметил, что с этого года вступил в действие закон, согласно которому уход за всеми детьми учитывается в стаж без ограничений. По правилам, действовавшим ранее, в стаж засчитывалось максимум шесть лет, то есть уход за четырьмя детьми. Кроме того, перерасчет проводился с учетом положений нового закона, который вступил в силу с 1 января. При этом основная часть пересчитанных пенсий является результатом проактивной работы специалистов Социального фонда. Тем, кто выйдет на пенсию начиная с 2026 года, уход за всеми детьми засчитывается при оформлении пенсии автоматически.
МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. Социальный фонд России завершил работу по повышению пенсий всем женщинам, воспитавшим пять и более детей, рассказал РИА Новости глава Соцфонда РФ Сергей Чирков.
"Специалисты отделений фонда в декабре и январе инициативно работали с многодетными мамами, которые после изменения закона имеют право на более высокую пенсию... Благодаря этому удалось добиться полного охвата всех женщин, воспитавших пять и более детей, чтобы провести им положенный перерасчет. Сейчас эта работа практически полностью завершена", - отметил глава Социального фонда Сергей Чирков
Глава Соцфонда отметил, что с этого года вступил в действие закон, согласно которому уход за всеми детьми учитывается в стаж без ограничений. По правилам, действовавшим ранее, в стаж засчитывалось максимум шесть лет, то есть уход за четырьмя детьми.
Кроме того, перерасчет проводился с учетом положений нового закона, который вступил в силу с 1 января. При этом основная часть пересчитанных пенсий является результатом проактивной работы специалистов Социального фонда. Тем, кто выйдет на пенсию начиная с 2026 года, уход за всеми детьми засчитывается при оформлении пенсии автоматически.
