США нарастили импорт мороженого и меда из России в 2025 году

2026-01-31T19:10+0300

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты за первые одиннадцать месяцев прошлого года нарастили импорт различных десертов из России: поставки меда и мороженого выросли в полтора раза, а сладостей - шоколада и мучного - на 12%, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Больше всего США импортировали из России сладкое "к чаю" - объем поставок за 11 месяцев достиг 6,2 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 12%. Объем поставок за ноябрь достиг 812,1 тысячи долларов, что на 4% больше в месячном и на 2,7% меньше в годовом выражении. Самую большую долю здесь занял шоколад и изделия из него: за январь-ноябрь американцы закупили его на 2,7 миллиона долларов, на 8% больше, чем год назад. Следом расположились мучные изделия, импорт которых за год вырос на 16% до 2,4 миллиона долларов. В основном это была выпечка, вафли, хлебцы и печенье. Еще на 1,2 миллиона (плюс 15%) в Штаты приехало сладостей, сделанных на основе сахара. Кроме того, США закупали у РФ мед и мороженое, по отдельности их поставки выросли в полтора раза. Поставки мороженого достигли по итогам января-ноября 701,3 тысячи долларов, а меда - почти 300 тысяч. При этом в ноябре импорт российского мороженого составил 64,1 тысячи долларов, увеличившись за месяц вдвое, а в годовом выражении - в 7,2 раза.

